Khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 1/7, tại khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Sự kiện cùng lúc khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD, chưa bao gồm các dự án nhà ở xã hội) thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển, không gian văn hóa-lịch sử và phát triển đô thị.

Các dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa khởi công các công trình hạ tầng mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là lễ khởi công các công trình hạ tầng, mà còn là lời tuyên thệ bằng hành động, thể hiện quyết tâm sắt đá của thành phố mang tên Bác trước lịch sử và trước niềm tin, kỳ vọng của cả nước.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, 8 dự án chiến lược được khởi công lần này sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Trong đó, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai trên khu vực rộng hơn 73 ha, nơi gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm.

"Đây sẽ trở thành không gian văn hóa-lịch sử-du lịch tầm cỡ khu vực, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời góp phần tháo gỡ các nút thắt giao thông ven sông Sài Gòn," ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa các công trình, dự án này, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng tin tưởng sự đoàn kết đồng lòng và quyết liệt hành động của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố chính là bệ phóng vững chắc để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện các nhà đầu tư phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group bày tỏ vinh dự được Thành phố giao thực hiện Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hình thành trục không gian mở ven sông, tạo điểm đến văn hóa, lịch sử và sinh hoạt cộng đồng.

Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hình thành trục không gian văn hóa-lịch sử ven sông Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN phát)

"Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một trọng trách và một cơ hội lịch sử. Giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng-Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc được hun đúc trên vùng đất này," ông Trường chia sẻ.

Theo ông Đặng Minh Trường, Sun Group lựa chọn triết lý phát triển dựa trên việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản. "Sun Group không đặt mục tiêu tạo ra một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có, mà hướng tới gìn giữ và tiếp nối lịch sử, tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới để di sản hiện diện sống động trong đời sống hôm nay," ông Trường cam kết.

Đại diện liên danh nhà đầu tư Dự án đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, doanh nghiệp sẽ huy động tối đa năng lực tài chính, công nghệ và nhân lực để triển khai dự án.

Đây không chỉ là lễ khởi công một công trình hạ tầng, mà còn là cam kết của nhà đầu tư trong việc đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh kiến tạo những công trình mang tầm vóc chiến lược.

"Tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế biển của khu vực," bà Trần Vân Anh bày tỏ tin tưởng.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án khởi công lần này được huy động từ nhiều nguồn lực, gồm đầu tư công, hợp tác công-tư (PPP) và vốn doanh nghiệp, thể hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hình thành trục không gian văn hóa-lịch sử ven sông Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện các dự án đều đã hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật. Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng-Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hình thành trục không gian văn hóa-lịch sử ven sông Sài Gòn; tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài 42 km kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với trung tâm du lịch Hồ Tràm; Dự án đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu tạo kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) được định hướng trở thành cảng cửa ngõ, trung tâm trung chuyển container quốc tế với công suất hơn 10 triệu TEU mỗi năm; Dự án cầu đường Bình Tiên góp phần tăng kết nối khu vực trung tâm với phía Nam thành phố; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài tăng cường liên kết với Tây Ninh và Campuchia; cùng hai dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50, hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Nam.

Việc đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng không gian hành chính, nâng cao năng lực kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới./.

Thường trực Chính phủ họp chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

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