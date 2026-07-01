Bộ NNMT cắt giảm 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm 5.310 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 1/7 cho biết thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”), cơ quan này đã cắt giảm 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương ứng giảm 53,39%.

Qua đó tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; số thủ tục hành chính cấp bộ giảm từ 267 xuống còn 148 (chiếm 26,67% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý).

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện phân quyền, phân cấp 58 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực; bãi bỏ 108 thủ tục hành chính thuộc 16 lĩnh vực; đơn giản hóa 88 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực.

Về điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bãi bỏ 13/40 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thu hẹp 3 ngành, nghề; tỷ lệ cắt giảm đạt 36,25%, vượt yêu cầu tối thiểu 30% mà Trung ương yêu cầu.

Đây là những thông tin chính tại Báo cáo số 6714/BC-BNNMT về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thực hiện quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vừa được cơ quan này gửi Bộ Tư pháp.

Cũng theo báo cáo, từ ngày 1/1-22/6/2026, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường theo mô hình tập trung đã tiếp nhận 238.395 hồ sơ, trực tuyến 229.335 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 96,2%).

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được triển khai trên Hệ thống tập trung từ ngày 22/4, bộ đã tiếp nhận 5.258 hồ sơ, gồm 4.733 hồ sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 90,01%). Cơ quan này cũng đã cập nhật, hỗ trợ phân quyền cho 69.641 tài khoản người dùng của các đơn vị trực thuộc bộ và các địa phương.

Tuy vậy, trong quá trình vận hành và hỗ trợ cho các địa phương cũng ghi nhận một số vướng mắc, tồn tại như: Tổ chức cá nhân không vào bổ sung được hồ sơ; các hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ nhưng tổ chức cá nhân không xem được nội dung yêu cầu từ chối hoặc bổ sung hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; một số hồ sơ bị lỗi khi đồng bộ trạng thái xử lý từ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính sang Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ngoài ra, hiện nay, hệ thống dịch vụ công quốc gia chỉ cho phép đăng nhập bằng VNeID, dẫn đến nhiều doanh nghiệp có người đứng đầu là người nước ngoài không thể nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công…

Người dân Hà Nội lấy số thứ tự xếp hàng làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Từ thực tế trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia) rà soát, xử lý dứt điểm các lỗi phát sinh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tránh làm gián đoạn việc giải quyết, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu đồng bộ dữ liệu của các hồ sơ mà doanh nghiệp trước đây đã nộp hồ sơ bằng token, để doanh nghiệp tiếp tục tra cứu, bổ sung được hồ sơ và nhận được kết quả tương tự như nộp hồ sơ bằng tài khoản VNeID.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Chuyển đổi số quốc gia) hỗ trợ Cục Chuyển đổi số tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường với một số cơ sở dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; Bộ Tư pháp, Bộ Công an nghiên cứu cho phép Cổng Dịch vụ công quốc gia mở lại tính năng đăng nhập chữ ký số để các doanh nghiệp nước ngoài có thể nộp hồ sơ trực tuyến.

Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng về cắt giảm, phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung./.

Vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc: Nền tảng số cho nông sản Việt vươn xa Việc chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào hoạt động từ ngày 1/7/2026 sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản Việt Nam.