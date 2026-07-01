Giá vàng trong nước đảo chiều giảm, giao dịch quanh mức 146,4 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (1/7) đảo chiều giảm mạnh theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại không có biến động.

Vào thời điểm 10 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng giảm, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,5-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.986 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.076-26.466 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.067-26.466 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.106-26.466 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.466 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với phiên trước./.