Getty Images hủy bỏ thương vụ sáp nhập trị giá 3,7 tỷ USD với Shutterstock

Công ty truyền thông chuyên cung cấp hình ảnh Getty Images ngày 1/7 cho biết đã hủy bỏ kế hoạch sáp nhập với nền tảng cung cấp hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa Shutterstock, do cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh yêu cầu Shutterstock phải bán mảng kinh doanh biên tập của mình như một điều kiện để được chấp thuận.

Hai trong số những công ty lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp hình ảnh được cấp phép đã công bố thỏa thuận này vào tháng 1/2025 để tạo ra một đế chế hình ảnh trị giá 3,7 tỷ USD hướng đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Anh vào tháng 5/2026 đã chấp thuận có điều kiện việc sáp nhập, yêu cầu Shutterstock phải bán mảng biên tập của mình để giải quyết những lo ngại về nguồn cung cấp nội dung tin tức tại nước này.

Nhóm điều tra độc lập của cơ quan quản lý nhận thấy việc Shutterstock không bán mảng kinh doanh biên tập sẽ làm giảm sự lựa chọn cho các phương tiện truyền thông của Anh và cuối cùng có thể làm tăng chi phí cho khách hàng, vì Shutterstock là một trong số ít đối thủ cạnh tranh đáng kể của Getty.

Getty cho biết trong một hồ sơ pháp lý hôm 30/6 rằng công ty không có nghĩa vụ phải chấp nhận điều kiện này theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập và sẽ chính thức chấm dứt thỏa thuận sau thời hạn gia hạn ngày 6/7./.

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