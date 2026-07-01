Tiêu thụ gần 800 triệu lít sau một tháng: Xăng E10 bước đầu "phủ sóng" toàn quốc

Chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức triển khai rộng rãi, xăng sinh học E10 đã ghi nhận mức tiêu thụ ấn tượng lên tới 800 triệu lít. Thị trường ghi nhận sự ổn định, nguồn cung thông suốt và người tiêu dùng ngày càng đón nhận nhờ những lợi ích rõ rệt về kinh tế lẫn môi trường.

Đây là thông tin nổi bật được đưa ra tại Tọa đàm “Xăng E10: Hiểu đúng, dùng tốt” do Báo Công Thương tổ chức ngày 30/6.

Tiêu thụ vượt trội, nguồn cung thông suốt

Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo Thông tư 50/2025/TT-BCT (áp dụng từ 1/6/2026) đang diễn ra đúng tiến độ, hệ thống phân phối vận hành trơn tru và không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt nguồn cung.

Đánh giá chi tiết về bức tranh thị trường, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 1 đến 24/6/2026, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học toàn quốc đạt khoảng 850 triệu lít. Trong đó, xăng E10 khoảng 800 triệu lít, chiếm tỷ trọng 94,12%, xăng E5 tiêu thụ khoảng 50 triệu lít (tương đương 5,88%).

Kết quả bước đầu này đạt được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và các bộ, ngành. Nổi bật nhất là Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cho phép công bố giá cơ sở xăng E10RON95-III ngay từ kỳ điều hành ngày 18/6/2026, tạo bệ phóng giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh và tự tin mở rộng cung ứng.

Từ góc độ doanh nghiệp đầu mối, ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL chia sẻ, đơn vị đã chủ động triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 15/5/2026. PVOIL hiện đang sở hữu 13 cơ sở pha chế xăng E10 trên toàn quốc với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nhập nguyên liệu, lưu chứa, lấy mẫu đến xuất bán.

PVOIL khẳng định hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của hệ thống, nhờ duy trì lượng tồn kho hợp lý nguồn xăng nền (từ nhà máy Nghi Sơn, Dung Quất và nguồn nhập khẩu) cũng như nguồn ethanol, đảm bảo thị trường không đứt gãy ngay cả khi nhu cầu tăng đột biến.

Giải đáp những băn khoăn của người dân về chất lượng, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam khẳng định xăng E10 tại Việt Nam đã được kiểm nghiệm đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2024, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như ASTM hay ISO. Với tỷ lệ ethanol 9-10%, loại nhiên liệu này đảm bảo an toàn và tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành.

Đặc biệt, các dòng xe sản xuất từ sau năm 2000 đã được thiết kế để sử dụng E10 mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất, độ bền hay quyền lợi bảo hành. Đối với các phương tiện đời cũ, người dùng chỉ cần lưu ý kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu, nhất là các chi tiết làm bằng cao su hoặc nhựa.

Bên cạnh tính an toàn, việc sử dụng E10 còn mang lại "lợi ích kép" cho người tiêu dùng và xã hội. Theo các chuyên gia, ethanol giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra hoàn thiện hơn, từ đó giảm đáng kể lượng phát thải khí CO, hydrocarbon và bụi mịn ra môi trường.

Về mặt kinh tế, xăng E10 thường có mức giá thấp hơn xăng khoáng truyền thống, giúp người sử dụng tiết kiệm trực tiếp chi phí nhiên liệu. Xa hơn, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn giúp Việt Nam tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương). (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Nhận diện thách thức để triển khai các giải pháp trọng tâm

Dù đạt được nhiều tín hiệu tích cực, Bộ Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt với một số rào cản. Hiện tại, nguồn cung ethanol trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu lâu dài nên vẫn phải kết hợp với nguồn nhập khẩu đồng thời một số cơ sở pha trộn chưa được vận hành đồng bộ.

Đáng chú ý, công tác truyền thông tại một số địa phương chưa thực sự sâu rộng, trong khi những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội vẫn gây ra tâm lý e ngại cho một bộ phận người tiêu dùng về khả năng tương thích của xăng E10.

Để giải quyết những vướng mắc này, ông Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước mắt, Bộ Công Thương sẽ rà soát năng lực sản xuất, chủ động phương án nhập khẩu bổ sung để bảo đảm nguồn cung thông suốt trong mọi tình huống.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, công tác giám sát chất lượng cũng sẽ được siết chặt thông qua việc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lực lượng quản lý thị trường để kiểm tra định kỳ, đột xuất tại tất cả các khâu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp phải minh bạch thông tin giá bán và duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh để xử lý kịp thời vi phạm. Song song với đó, công tác truyền thông về hiệu quả khoa học, kinh tế và môi trường của xăng E10 sẽ được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen tiêu dùng nhiên liệu Xanh, góp phần hiện thực hóa các cam kết giảm phát thải của Việt Nam./.

Bộ Tài chính ưu đãi thuế xăng E10 nhằm thúc đẩy lộ trình năng lượng sạch Tại họp báo ngày 17/6, Bộ Tài chính khẳng định triển khai nhiều ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc.