Lương cơ sở, các loại trợ cấp, phụ cấp và lương hưu sẽ tăng từ tháng Bảy

Từ ngày 1/7, lương cơ sở trong khu vực công tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp tăng 8%, kèm theo đó là những quy định mới về lương chuyên gia tư vấn đấu thầu cũng như điều chỉnh phụ cấp trong ngành giáo dục và y tế.

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng

Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở trong khu vực công đã chính thức tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Mức lương này sẽ được sử dụng để tính toán các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định.

Công thức tính mức lương từ ngày 1/7 là: 2,53 triệu đồng × hệ số lương hiện hưởng. Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6 với tiền lương từ ngày 1/7.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng sẽ được tính theo mức lương cơ sở mới, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6.

Ngoài ra, các phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp thâm niên, khu vực, chức vụ cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng với mức lương cơ sở mới. Các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh.

Quy định mới về lương chuyên gia tư vấn đấu thầu

Theo Thông tư 7/2026/TT-BNV, từ ngày 1/7, mức lương tối đa của chuyên gia tư vấn trong nước sẽ được chia thành 4 mức khác nhau, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và vị trí đảm nhiệm. Mức lương tối đa dao động từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng/tháng. Đối với các dự án quy mô lớn hoặc yêu cầu chuyên gia có trình độ đặc biệt, người có thẩm quyền có thể quyết định mức lương cao hơn nhưng không vượt quá 1,5 lần mức lương tương ứng.

Mức lương này đã bao gồm các khoản bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động, nhưng chưa bao gồm phần bảo hiểm do người sử dụng lao động đóng và các chi phí quản lý.

Tăng lương hưu, trợ cấp cho 3,4 triệu người

Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, từ hôm nay (1/7), mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% cho 9 nhóm đối tượng.

Những người có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh theo 2 hướng: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng cho những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng; Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng cho những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng.

Công thức tính mức lương hưu, trợ cấp từ tháng 7 là: Mức lương hưu, trợ cấp tháng 7 = Mức lương hưu, trợ cấp tháng 6 × 1,08.

Tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu

Theo Thông tư số 12/2026, từ hôm nay, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được tăng thêm 8% trên mức trợ cấp đang hưởng của tháng 6.

Những trường hợp có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được điều chỉnh bổ sung, đảm bảo mức trợ cấp không thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, người đang hưởng trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định từ ngày 1/7, cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phó bí thư, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, thư ký Hội đồng nhân dân, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại thuộc diện hưởng trợ cấp theo quy định sẽ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng.

Điều chỉnh phụ cấp trong ngành giáo dục và y tế

Trong ngành giáo dục, Nghị định 182/2026 quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề của một số nhóm nhà giáo được nâng cao từ ngày 7/7. Theo đó, nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 45%.

Nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng 60%.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú cũng được hưởng 60%.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục làm việc tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 80%.

Ngoài ra, những nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đặt tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn cũng được hưởng mức phụ cấp 80%.

Trong lĩnh vực y tế, Nghị định 192/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/7) quy định người lao động trực 24/24 giờ được hưởng phụ cấp từ 70.000 đồng đến 325.000 đồng/phiên trực, tùy theo loại hình và hạng của cơ sở y tế. Đối với các trường hợp trực tại khoa, khu vực đặc biệt hoặc trực vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, Tết, mức phụ cấp được tính theo hệ số cao hơn mức thông thường./.

Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1/7 Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.