Phát động cuộc thi Thiết kế công trình và giải pháp phòng, chống thiên tai

Sáng 1/7, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã phối hợp với Ban Công tác xã hội (cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam."

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ (Kết luận số 213-KL/TW và Chỉ thị số 23/CT-TTg) . Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo nghề nghiệp mà còn là một hoạt động xã hội rộng lớn, kết nối trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia và toàn thể cộng đồng vì một Việt Nam an toàn trước thiên tai .

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cứu trợ sau thiên tai chỉ là giải pháp trước mắt, phòng ngừa để hạn chế thấp nhất thiệt hại mới là giải pháp căn cơ, lâu dài. Muốn làm được điều đó, rất cần phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, kiến trúc sư, kỹ sư và cộng đồng doanh nghiệp để tạo ra những công trình an toàn hơn, những mô hình thích ứng hiệu quả hơn và những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện của từng vùng, từng địa phương.

Ông Thạo cũng bày tỏ kỳ vọng Cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa tư duy "kiến trúc thích ứng," "xây dựng an toàn trước thiên tai," đưa các giải pháp khoa học đến gần hơn với cộng đồng, nhất là người dân ở những khu vực thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn và các loại hình thiên tai khác.

Phát động Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc và hướng tới hai nhóm đối tượng chính là Nhóm chuyên nghiệp bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quy hoạch; các tổ chức tư vấn thiết kế, viện nghiên cứu; giảng viên và sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch. Cùng với đó là Nhóm không chuyên gồm học sinh, sinh viên các ngành khác; đoàn viên, thanh niên; cộng đồng dân cư; người Việt Nam ở nước ngoài và các cá nhân có ý tưởng sáng tạo (không yêu cầu chứng chỉ hành nghề).

Ban Tổ chức kỳ vọng các phương án dự thi không chỉ dừng lại ở ý tưởng thiết kế mà phải hướng đến khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Các tác phẩm dự thi tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm Nhà cộng đồng đa năng phòng, chống thiên tai; Công trình dân sinh tránh lũ; Nhà ở chống chịu thiên tai và các giải pháp , công trình khẩn cấp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp kỹ thuật phục vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Cuộc thi chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 31/8/2026. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi dừng tiếp nhận hồ sơ, vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào tháng 9/2026, tiếp nối bởi vòng chung khảo vào tháng 10/2026 nhằm chọn ra các phương án xuất sắc nhất. Sự kiện triển lãm các tác phẩm tiêu biểu cùng Lễ tổng kết, trao giải dự kiến được tổ chức ngày 17/10/2026 tại Hà Nội./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai Kế hoạch xác định mục tiêu cụ thể là tăng cường sự chỉ đạo, chỉ huy của bộ trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo 100% cán bộ được trang bị đầy đủ kiến thức.

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