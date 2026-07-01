Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 1/7, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc-118,5 độ kinh Đông; di chuyển Tây Tây Bắc, hướng về phía khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Dự báo trong đêm 2/7 và ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (bão số 1). Theo số liệu dự báo hiện tại thì xác suất khoảng 70% ngày 4/7 bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã dự báo, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines, lúc 7 giờ ngày 30/6, vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc-123 độ Kinh Đông.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn còn tồn tại trên khu vực các phường,xã: Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phượng Dực, Ứng Hoà, Hoà Xá, Mỹ Đức, Hương Sơn.

Cảnh báo, từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 1/7, các phường, xã nói trên có mưa rào và dông, sau đó vùng mây dông có khả năng mở rộng gây mưa cho các phường/xã khác trên khu vực thành phố Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

Thời tiết 1/7: Bắc Bộ mưa lớn, dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Dự báo thời tiết ngày 1/7 với mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông gây thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn toàn vùng biển.