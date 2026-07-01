Xã hội

Quảng Trị tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm để cứu hộ

Ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh tiếp nhận đơn trình báo của bà Ngô Thị Hoài Phương, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, về việc phát hiện một cá thể động vật hoang dã.

Thanh Thuỷ
Cá thể tê tê Java (Manis javanica) có trọng lượng hơn 4 kg, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB. (Ảnh: TTXVN phát)
Cá thể tê tê Java (Manis javanica) có trọng lượng hơn 4 kg, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 1/7, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân trình báo phát hiện.

Đồng thời, đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để cứu hộ theo quy định.

Trước đó, ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh tiếp nhận đơn trình báo của bà Ngô Thị Hoài Phương, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh về việc phát hiện một cá thể động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm xác định đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica), có trọng lượng hơn 4 kg.Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB, nằm trong danh mục loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê có biểu hiện kiệt sức, ít vận động và bị thương ở chân trước bên phải.

Để bảo đảm việc cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh đã có văn bản đề nghị Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận cá thể động vật này theo quy định.

Đồng thời, địa phương cũng đã thông báo tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của cá thể động vật theo quy định của pháp luật…/.

(TTXVN/Vietnam+)
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