Đồng Tháp phê duyệt 3 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ sông, kênh rạch

Trước tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành 3 quyết định phê duyệt các dự án xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì giao thông nông thôn ở các địa phương.

Theo đó, các dự án được triển khai tại các xã Kim Sơn, Bình Hàng Trung và Bình Trưng, tập trung xử lý những điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, hạ tầng giao thông và đời sống người dân trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở.

Tại xã Kim Sơn, tỉnh đầu tư gần 4 tỷ đồng để thực hiện dự án khắc phục điểm sạt lở tuyến đường cặp kênh Nguyễn Tấn Thành (ấp Đông Hòa) và tuyến đường bờ Tây cặp kênh Rạch Gầm (ấp Mỹ).

Dự án gồm gia cố bờ bằng cọc bạch đàn, thảm đá, xây dựng tường kè, hoàn trả mặt đường với tổng chiều dài hơn 100m, góp phần bảo vệ các tuyến giao thông nông thôn và khu dân cư ven kênh.

Tại xã Bình Hàng Trung, dự án khắc phục sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo (khu vực Tổ 3a, 3b, ấp 4, đoạn từ nhà ông Võ Văn Nuôi đến Nghĩa Chánh) có tổng vốn đầu tư hơn 3,84 tỷ đồng.

Công trình sử dụng giải pháp kè mềm bằng rọ đá kết hợp cọc dừa, cọc tràm và vải địa kỹ thuật trên chiều dài 289m nhằm ổn định mái bờ, hạn chế sạt lở và bảo vệ tuyến đường ven kênh.

Trong khi đó, dự án xử lý sạt lở bờ Tây kênh Thuộc Nhiêu (đoạn hộ ông Nguyễn Thanh Xuân, ấp Bình Thuận, xã Bình Trưng) có tổng mức đầu tư hơn 6,07 tỷ đồng.

Sạt lở hơn 20m đường ven sông Trà Lọt, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, khiến giao thông bị chia cắt. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Công trình xây dựng tuyến kè bêtông cốt thép dài 144m, gia cố chân kè bằng thảm đá và cừ tràm, cừ bạch đàn đồng thời tái lập hơn 151m mặt đường bê tông phục vụ giao thông.

Theo các quyết định được phê duyệt, cả ba dự án đều thuộc công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026 bằng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai đúng quy định về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và quản lý ngân sách; bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; Sở Tài chính hướng dẫn thanh quyết toán và tham mưu bố trí nguồn vốn theo quy định.

Những ngày gần đây, tình hình sạt lở trên địa bàn Đồng Tháp diễn biến phức tạp. Tại nhiều địa phương, liên tiếp ghi nhận các vụ sạt lở sông Tiền và sạt lở nội đồng, gây ảnh đến sinh hoạt, đời sống của nhiều hộ dân.

Ngành chức năng nhận định, đang bước vào cao điểm mùa mưa, mực nước trên các sông, kênh, rạch biến động kết hợp nền đất yếu làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường rà soát những khu vực có nguy cơ cao, theo dõi chặt diễn biến, kịp thời cảnh báo và di dời người dân, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã phê duyệt hai dự án khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, bảo vệ hạ tầng giao thông và bờ bao sản xuất.

Việc triển khai đồng loạt các dự án xử lý sạt lở được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho nhiều hộ dân sinh sống ven sông, kênh, rạch, bảo đảm lưu thông trên các tuyến giao thông nông thôn, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với tình trạng sạt lở đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây./.

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