Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng Bảy

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 7/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết trong tháng, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt tại các khu vực này.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).

Đề cập đến tình hình mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh có cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cũng nhấn mạnh trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam và hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

"Tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất của người dân. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ," ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Người dân mặc kín đồ bảo hộ chống nắng nóng khi mưu sinh ở bờ Nam sông Hương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng Sáu, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C.

Tại khu vực Bắc Bộ, xuất hiện 4 đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 độ C-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 2 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 4 đợt mưa diện rộng; đáng chú ý đợt mưa ngày 26-30/6 khu vực Đông Bắc Bộ đã xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 120- 240mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã xảy ra nhiều ngày mưa diện rộng, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to và dông.Cũng trong tháng 6, đã xảy ra 1 đợt không khí lạnh vào ngày 8/6 gây mưa to và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ và gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 ở Bắc vịnh Bắc Bộ...

Ngày 3/6, xuất hiện vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông và đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đây là áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026 trên khu vực Biển Đông. Sau đó, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Bắc và sáng ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển ra ngoài khu vực Biển Đông và suy yếu dần./.

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