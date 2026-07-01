Yêu cầu mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào 16 giờ hôm nay

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 7056/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, yêu cầu mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16 giờ ngày 1/7/2026.

Theo công điện, hồi 9 giờ hôm nay, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,99m, mực nước hạ lưu 50,30m, lưu lượng về hồ 2.530m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 699m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 16 giờ hôm nay.

Cùng với đó, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có Công văn số 7057/BNNMT-ĐĐ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội) đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông (cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi,…) biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Trên cơ sở đó, các địa phương báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

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