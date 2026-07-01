Lâm Đồng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn địa bàn từ ngày 1/7.

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Các đơn vị chức năng trong tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an chủ động xây dựng chương trình, lịch trình và chuẩn bị các nội dung phục vụ việc triển khai thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc xác minh, kết luận thông tin về phần mộ liệt sỹ trong các nghĩa trang liệt sỹ; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ gia đình liệt sỹ và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với lực lượng công an rà soát, thống kê danh sách thông tin liệt sỹ chưa xác định được danh tính và nhân thân gia đình có liệt sỹ chưa xác định được danh tính (bao gồm chưa tìm được phần mộ hoặc có phần mộ nhưng không có hài cốt) để thu mẫu ADN phục vụ đối sánh.

Bảo đảm 100% liệt sỹ và thân nhân của liệt sỹ trên địa bàn được cập nhật vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các Trạm y tế cử cán bộ chuyên môn trực tiếp phối hợp với các đơn vị tại các điểm lấy mẫu tập trung và tham gia các tổ công tác lưu động; trực tiếp chuẩn bị vật tư y tế sơ cấp cứu, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho thân nhân liệt sỹ trong toàn bộ đợt thực hiện thu nhận mẫu.

Theo Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) tỉnh, trên địa bàn Lâm Động có 11 nghĩa trang có phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác chuyên trách thực hiện việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ theo đúng quy định.

Hiện nay, công tác lấy mẫu và số hóa thông tin đã được triển khai tại các nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 4.721 phần mộ.

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu đối với toàn bộ các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11/2026./.

Đón 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia trở về với đất mẹ Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sỹ các Đội K đã vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân Campuchia để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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