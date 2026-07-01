Không có “ngoại lệ” cho du khách nước ngoài vi phạm pháp luật

Khánh Hòa đang bước vào cao điểm du lịch mùa hè với lượng khách tăng nhanh. Những tuyến phố ven biển ở Nha Trang đông kín du khách nước ngoài, dịch vụ du lịch sôi động.

Thời gian gần đây, vấn đề về an ninh trật tự, quản lý tạm trú và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người nước ngoài đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan chức năng.

Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa có từ 80.000 đến 83.000 người nước ngoài tạm trú trên địa bàn, có thời điểm ghi nhận có đến 85.000 người. Người nước ngoài chủ yếu nhập cảnh vào tỉnh Khánh Hòa với mục đích du lịch, đầu tư, làm việc... Hầu hết những người này có nhu cầu sử dụng xe gắn máy, ô tô để tham gia giao thông.

Phóng viên TTXVN trực tiếp tham gia cùng đội tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Khánh Hòa) trên các tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang vào buổi tối cuối tuần.

Chỉ trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp người nước ngoài điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về giao thông.

Đại úy Ngô Sỹ Bảo Anh, cán bộ đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các lỗi mà du khách nước ngoài thường vi phạm là không có giấy phép lái xe quốc tế theo quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vi phạm nồng độ cồn…

Đa số những trường hợp vi phạm khi được nhắc nhở, xử lý đều chấp hành. Tuy nhiên cũng có trường hợp cố tình không hợp tác.

Thống kê của Công an tỉnh Khánh Hòa cho thấy, từ đầu năm đến nay có 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, khiến 3 người tử vong, 16 người bị thương. Cơ quan chức năng đã kết luận có 6 vụ việc lỗi trực tiếp do người nước ngoài gây ra.

Nguyên nhân của tình trạng du khách nước ngoài vi phạm quy định về giao thông một phần xuất phát từ hoạt động cho thuê phương tiện giao thông (xe gắn máy, ôtô cá nhân) thiếu kiểm soát. Khách chỉ cần để lại hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân là có thể nhận xe, trong khi không được kiểm tra đầy đủ giấy phép lái xe quốc tế, điều kiện điều khiển phương tiện hay bảo hiểm bắt buộc.

Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cho thuê xe máy vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép lái xe, bảo hiểm và an toàn phương tiện.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung xử lý các trường hợp giao xe cho khách du lịch không đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Là chủ cơ sở kinh doanh cho thuê xe gắn máy ở Nha Trang, anh Ngô Viết Hoàn Vĩ cho biết, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định liên quan đến người nước ngoài tham gia giao thông, cơ sở đã siết chặt hơn quy trình cho thuê xe.

Trước khi bàn giao phương tiện, nhân viên đều kiểm tra giấy phép lái xe của khách, đối chiếu các loại giấy tờ cần thiết và phổ biến những quy định cơ bản về an toàn giao thông tại Việt Nam.

Sự phát triển mạnh của du lịch quốc tế đang mang lại nguồn thu lớn cho Khánh Hòa, tạo việc làm và thúc đẩy hàng loạt ngành dịch vụ phát triển. Vì thế, môi trường du lịch ở Khánh Hòa vừa phải thân thiện, hấp dẫn, vừa phải tạo sự an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Không chỉ xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng tại Khánh Hòa đang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, nhằm giúp du khách hiểu rõ các quy định của Việt Nam ngay từ khi đặt chân đến địa phương, hạn chế các vi phạm do thiếu thông tin.

Theo Đại tá Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sỹ khi tham gia vào việc xử lý những trường hợp du khách nước ngoài vi phạm phải giữ tác phong, ứng xử phù hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người nước ngoài.

Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm; những người chưa hiểu pháp luật thì tuyên truyền để họ chấp hành tốt. Thông qua việc này xây dựng hình ảnh Nha Trang-Khánh Hòa thân thiện và hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam đẹp trong lòng du khách và bạn bè quốc tế.

Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, thu hút ngày càng nhiều du khách. Việc quản lý tốt người nước ngoài không phải để tạo “rào cản” mà hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn cho cả cộng đồng./.

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