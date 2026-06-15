Đà Nẵng: Trắng đêm huy động gần 100 người tìm kiếm du khách nước ngoài mất tích

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, vụ việc xảy ra vào tối ngày 14/6 tại khu vực bãi biển Viêm Đông (khối phố Viêm Đông, phường Điện Bàn Đông). Gia đình du khách gồm ba thành viên đang lưu trú tại một cơ sở ven biển thuộc khu vực này. Sau bữa tối, người bố và con gái đi dạo dọc bãi biển trong khi người mẹ ở lại phòng. Do trời tối và khuất tầm nhìn, người bố đi phía sau đã không theo kịp con gái đi trước và mất dấu ngay sau đó.

Gia đình cùng cơ sở lưu trú đã tổ chức tìm kiếm, rà soát xung quanh khu vực bãi biển nhưng không có kết quả, buộc phải trình báo khẩn cấp lên cơ quan chức năng địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã lập tức chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Ủy ban Nhân dân phường cũng nhanh chóng thiết lập Sở chỉ huy tại chỗ nhằm thống nhất công tác chỉ huy, điều hành lực lượng và phương tiện.

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nữ du khách người Nga mất tích tại bãi biển Viêm Đông. (Ảnh: PV/VIetnam+)

Hiện tại, lực lượng cứu hộ được huy động lên tới gần 100 người, bao gồm cán bộ, dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng Công an, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 cùng người dân địa phương.

Các lực lượng hiện đang nỗ lực chạy đua với thời gian, rà soát kỹ lưỡng dọc tuyến bờ biển và không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm./.