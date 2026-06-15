Tàu du lịch đâm chìm thuyền máy khiến 1 khách nữ tử vong ở Vịnh Lan Hạ.

Sáng ngày 14/6, một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực bãi Vạn Bội thuộc vịnh Lan Hạ, khiến một phương tiện bị chìm hoàn toàn và một nữ hành khách tử vong.

Bản tin 60s ngày 15/6/2026 gồm những nội dung sau:

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