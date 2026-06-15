Bản tin 60s ngày 15/6/2026 gồm những nội dung sau:
Tàu du lịch đâm chìm thuyền máy khiến 1 khách nữ tử vong ở Vịnh Lan Hạ.
Toàn miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to kèm theo dông lốc nguy hiểm.
Hàng triệu thuê bao có nguy cơ bị khoá 1 chiều nếu không xác thực sau ngày 15/6.
Công an đột kích trường gà lớn ở Gia Lai, bắt giữ 31 đối tượng.
Quảng Ninh xác minh phản ảnh về giám thị kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông gợi ý thí sinh cho bạn xem bài.
Tín hiệu trái chiều trước thềm ký thỏa thuận Mỹ - Iran.
Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban.
Pháp lập lá chắn an ninh bảo vệ hội nghị thượng đỉnh G7./.