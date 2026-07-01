Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội có gần 1.200 bài thi đạt điểm 10

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh Thủ đô đã đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với 1.182 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 ở hàng loạt môn thi trọng điểm như 676 điểm 10 môn Toán, 263 điểm 10 môn Lịch sử, 118 điểm 10 môn Tiếng Anh, 32 điểm 10 môn Vật lý, 3 điểm 10 môn Tin học.

Một trong những điểm sáng của giáo dục Hà Nội năm nay là kết quả môn Tiếng Anh. Không chỉ xếp thứ nhất về số học sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình môn Tiếng Anh của Thủ đô đạt 5,55 điểm, dẫn đầu toàn quốc và vượt xa mức điểm trung bình chung toàn quốc (5,07 điểm). Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành quả này phản ánh rõ nét hiệu quả từ những định hướng đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh.

Hà Nội có 4 thí sinh là thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp xét tuyển khác nhau. Cụ thể, ở khối A01, Hà Nội có 2 thủ khoa toàn quốc cùng đạt mức điểm 29,75, gồm các em: Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1 của Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm) và Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên).

Ở khối D01, Hà Nội có 2 thủ khoa toàn quốc cùng đạt mức điểm 29, gồm các em: Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3 Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ) và Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dewey).

Ngoài ra, góp mặt trong danh sách thủ khoa toàn quốc năm nay của Hà Nội còn có 2 thí sinh tự do, dự thi ở Hội đồng thi thành phố Hà Nội.

Hà Nội cũng thuộc nhóm các địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước, xếp thứ 3 ở các môn Sinh học và Toán, xếp thứ 4 ở môn Ngữ văn và Vật lý. Thủ đô đứng vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi.

Năm nay, Hà Nội là địa phương có quy mô dự thi lớn thứ hai cả nước với 129.173 thí sinh đăng ký./.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh Điện Biên và Hải Phòng đỗ thủ khoa Hai thí sinh đến từ Hải Phòng và Điện Biên đã trở thành đồng thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay với cùng mức 38,5 điểm.