Hà Tĩnh: Hành trình vượt khó, tự học của thủ khoa khối B00

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Giữa bảng vàng thành tích của "đất học" Hà Tĩnh - địa phương xếp thứ 5 cả nước về điểm trung bình chung, Lê Thị Hoài Thu, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình, đã trở thành niềm tự hào của quê hương khi giành ngôi Thủ khoa khối B00 của tỉnh và là Á khoa khối B00 toàn quốc với hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán, Hóa học cùng 9,75 điểm môn Sinh học.

Quả ngọt từ gian khó và điểm tựa của gia đình

Đúng 8 giờ sáng 1/7, khi hệ thống tra cứu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo mở, ngôi nhà nhỏ của gia đình Hoài Thu tại thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Bình vỡ òa trong niềm vui.

Dù đã tự chấm bài và dự đoán kết quả sau khi hoàn thành kỳ thi, nữ sinh vẫn không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy số điểm chính thức: Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 9,75 và Ngữ văn 7,5.

Người đầu tiên Thu nghĩ đến là bố mẹ, hiện là công nhân tại một nhà máy ở Khu kinh tế Vũng Áng. Em lập tức gọi điện báo tin vui cho cha mẹ, những người đã lặng lẽ đồng hành, hy sinh để nuôi dưỡng ước mơ của con.

Niềm vui vỡ òa của Lê Thị Hoài Thu trong khoảnh khắc tra cứu điểm thi tốt nghiệp và biết tin mình đạt danh hiệu thủ khoa khối B00 của tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoàng Ngà/ TTXVN)

Gia đình Thu vốn thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn. Cả bố em, anh Lê Đức Duy (sinh năm 1981) và mẹ Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1980) đều quanh năm gắn bó với ruộng đồng, làm nhiều công việc lao động phổ thông để chắt chiu từng đồng nuôi hai chị em ăn học (dưới Thu còn một em trai năm nay chuẩn bị bước vào lớp 9).

Hiểu rõ những nhọc nhằn của bố mẹ, Hoài Thu từ nhỏ đã hình thành tính tự lập, luôn chủ động trong học tập mà không cần nhắc nhở. Biết con gái nuôi ước mơ trở thành bác sỹ để chữa bệnh cứu người, dù học phí ngành y là gánh nặng đối với một gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ em vẫn luôn động viên, tiếp thêm niềm tin để con theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh sự đồng hành sát sao của cha mẹ, Thu còn nhận được sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ ông bà nội ngoại và người thân. Khi bố mẹ đi làm xa, ông nội là người thường xuyên đưa đón Thu đi học, bà nội dù già yếu nhưng vẫn chăm lo cho các cháu bữa ăn, hỗ trợ việc nhà để cháu yên tâm học hành.

Ông Lê Đức Lương, ông nội của Hoài Thu chia sẻ thấy cháu ham học hỏi, ông bà rất vui, dù kinh tế còn khó khăn không giúp được gì cho cháu nhiều nhưng ông bà luôn hỗ trợ hết sức về mặt tinh thần. Mỗi khi nghe cháu nói ước mơ trở thành bác sỹ để chăm sóc sức khỏe cho ông bà, cả gia đình càng có thêm động lực.

Chính sự yêu thương và đồng hành của gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp Hoài Thu bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh và đạt kết quả cao.

Bí quyết tự học và bản lĩnh của nữ Đảng viên trẻ

Khi được hỏi về bí quyết giành hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán và Hóa học, Hoài Thu cho biết em hầu như không đi học thêm do điều kiện kinh tế gia đình. Phần lớn kiến thức được tích lũy từ những giờ học trên lớp, kết hợp với quá trình tự học, tự nghiên cứu tại nhà dưới sự hướng dẫn của thầy cô và sự trao đổi với bạn bè.

Cô giáo Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Hóa học nhận xét Hoài Thu là học sinh thông minh, cầu thị, luôn nghiêm túc trong học tập và có ý chí vươn lên.

Theo cô Đào Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình, Hoài Thu là học sinh toàn diện, có tinh thần tự học rất cao. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, em luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ bố mẹ để yên tâm học tập.

Hoài Thu xây dựng phương pháp học tập khoa học và phù hợp với bản thân. Mỗi tối em duy trì thói quen đi ngủ trước 23 giờ để đảm bảo sức khỏe, sau đó thức dậy từ 5 giờ sáng - thời điểm yên tĩnh và tỉnh táo nhất để ôn tập lý thuyết, luyện giải những bài tập khó.

Đối với môn Toán, Thu cho biết đây từng là môn học khiến em lo lắng vì chưa tạo được sự bứt phá như môn Hóa học. Trong năm lớp 12, em chủ động dành nhiều thời gian hơn cho môn học này, kiên trì luyện tập từ các dạng bài cơ bản đến những bài toán vận dụng, nâng cao; đồng thời tìm hiểu thêm nhiều dạng đề mới để rèn luyện tư duy.

Với môn Hóa học, niềm đam mê của Thu được phát hiện từ năm lớp 8 khi em được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Ngay năm đầu tiên tham gia, em đạt danh hiệu Thủ khoa học sinh giỏi cấp huyện, sau đó giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9.

Em Lê Thị Hoài Thu là một trong 15 học sinh xuất sắc vinh dự được kết nạp Đảng tại trường THPT Cẩm Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Lên bậc Trung học phổ thông, dưới sự bồi dưỡng của cô giáo Trần Thị Hiến, Thu tiếp tục đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh các năm lớp 10, lớp 11 và giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12.

Không chỉ học giỏi, Hoài Thu còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào của nhà trường. Với những nỗ lực toàn diện trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, em được công nhận danh hiệu "Học sinh 3 tốt."

Đặc biệt, trong năm học 2025-2026, em vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại mái trường Trung học phổ thông Cẩm Bình.

Theo số liệu công bố chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế của “đất học” truyền thống khi xuất sắc xếp thứ 5 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước về điểm trung bình chung (đạt 6,154 điểm).

Đồng thời, toàn tỉnh ghi nhận có tới 255 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, vinh dự xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm 10./.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội có gần 1.200 bài thi đạt điểm 10 Học sinh Thủ đô đã đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với 1.182 bài thi đạt điểm 10. Có 4 em là thủ khoa toàn quốc, theo các tổ hợp xét tuyển đại học.

​