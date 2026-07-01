Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của hai trường trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Theo đó, có hai trường hạ điểm chuẩn là Trung học phổ thông Xuân Khanh và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi-Thường Tín. Mức hạ điểm chuẩn lần lượt là 0,5 điểm và 0,25 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của Trường Trung học phổ thông Xuân Khanh giảm từ 14,5 điểm xuống 14 điểm.

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi-Thường Tín giảm từ 17,75 điểm xuống 17,5 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 0,5 điểm. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm.

Thời gian học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học vào trường từ 8 giờ ngày 4/7 đến 17 giờ ngày 6/7. Việc tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn bổ sung thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường trung học phổ thông./.



Hơn 80% học sinh Hà Nội đỗ lớp 10 công lập năm học 2026-2027 Toàn thành phố Hà Nội có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, tương ứng hơn 80% số thí sinh dự thi, đặc biệt, có học sinh trúng tuyển tới 5 nguyện vọng.