Giáo viên cả nước gấp rút tập huấn, sẵn sàng triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất

Từ năm học 2026-2027, cả nước dùng thống nhất một bộ SGK. Hàng nghìn giáo viên đang được tập huấn trên toàn quốc để cập nhật nội dung, phương pháp giảng dạy, sẵn sàng cho năm học mới.

Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Để chuẩn bị cho sự chuyển đổi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn quy mô toàn quốc từ ngày 1/6 đến 24/7 với 8 đợt, 152 đầu sách từ lớp 1 đến lớp 12.

Hàng nghìn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được kết nối trực tuyến với các tác giả, chủ biên để cập nhật nội dung, phương pháp giảng dạy và giải đáp vướng mắc.

Tại các trường học, giáo viên vừa tham gia tập huấn, vừa rà soát kế hoạch giáo dục, điều chỉnh bài giảng, bổ sung học liệu và thiết bị dạy học. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng một bộ sách thống nhất sẽ thuận lợi hơn trong xây dựng kế hoạch bài dạy, chia sẻ học liệu, kiểm tra đánh giá và quản lý chuyên môn.

Chương trình tập huấn được kỳ vọng giúp việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 diễn ra đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên cả nước./.