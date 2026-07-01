Quân đội chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 1/7, theo thông tin từ Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), Cục vừa ban hành công điện số 2075/CĐ-CHCN về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Công điện gửi các Quân khu: 3, 4, 5; Quân chủng: Hải quân, Phòng không-Không quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Binh đoàn 18.

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 1/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các đơn vị nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực Tổng đài 112, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu (qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn) để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 1/7/2026, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ ngày 1/7/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Dự báo, trong 24-48 giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão./.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 1 Áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực giữa Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành bão số 1, ảnh hưởng trực tiếp khu vực vịnh Bắc Bộ từ ngày 4/7.