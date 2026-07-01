Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh rađa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường: Long Biên, Hồng Hà, Vĩnh Tuy...

Cảnh báo, từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ ngày 1/7, các phường nói trên có mưa rào và dông, sau đó vùng mây dông có khả năng mở rộng gây mưa cho các phường, xã khác trên khu vực thành phố Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 1/7 và ngày 2/7, khu vực biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10. Từ ngày 2/7, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng cao 2-3m, vùng gần tâm bão 3-4m.

Ngoài ra, đêm 1/7 và ngày 2/7, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng cao trên 1,5m.

Đêm 1/7, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 2/7, có mưa bão.

Cảnh báo: Đêm 2/7 và ngày 3/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng cao 4-5m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2- 4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm mưa lớn, nguy cơ ngập úng và lũ quét Từ 30/6 đến 1/7 được dự báo là thời điểm mưa lớn đạt đỉnh tại miền Bắc. Riêng khu vực vùng núi và trung du, mưa lớn có thể kéo dài đến đêm 1/7, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.