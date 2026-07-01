Quảng Trị: Khẩn trương xác minh nguồn tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi

Ngày 1/7, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nhằm kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận nhiều nguồn tin từ các cựu chiến binh và người dân về việc tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ hi sinh tại khu vực này.

Trong chiến tranh, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Qua xác minh từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ.

Vừa qua, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.

Trước đó từ năm 1992 đến nay, các lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ tại khu vực trên.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi khảo sát, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ Quân khu 4 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, kiểm chứng các nguồn tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại những khu vực còn có cơ sở nghi vấn; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan tổ chức hội thảo gặp gỡ các nhân chứng, cựu chiến binh và nhà nghiên cứu nhằm bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Dịp này, Đoàn công tác Quân khu 4 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở Câu Nhi và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9; thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 phục vụ công tác giám định ADN trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.../.

Điện Biên: Bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN Tất cả 388 mẫu hài cốt được lấy tại các nghĩa trang liệt sỹ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.