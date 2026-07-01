Hà Nội làm rõ thông tin vụ nhân viên xe buýt đòi đuổi khách xuống xe

Ngày 1/7, liên quan đến vụ việc nhân viên xe buýt đòi đuổi hành khách xuống nếu không mua vé lượt trong bài viết phản ánh "trải nghiệm tồi tệ" khi đi chuyến xe buýt số 27 tại Hà Nội đăng tải trên một số mạng xã hội và cơ quan báo chí, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, trung tâm đã nắm được nội dung vụ việc.

Trường hợp này người bán vé đã hoàn toàn sai, đồng thời yêu cầu lập biên bản về thái độ phục vụ không tốt. Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương, đơn vị sẽ phải có biện pháp để chấn chỉnh lại nhân viên.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ thường xuyên theo dõi tất cả các trang web, các diễn đàn liên quan tới phản ánh chất lượng phục vụ của khách hàng khi đi xe buýt. Trong trường hợp phát hiện có lỗi hoàn toàn thuộc về nhân viên phục vụ, đơn vị sẽ nghiêm khắc lập biên bản và xử lý triệt để.

Trong diễn biến liên quan, trên một diễn đàn dành cho người đi xe buýt, một khách hàng tên N.K.T. đăng tải bài viết phản ánh "trải nghiệm tồi tệ" khi đi chuyến xe buýt số 27 tại Hà Nội.

Theo nội dung bài viết, anh N.K.T. dùng thẻ điện tử qua app đã xác thực Căn cước công dân, quét mặt đầy đủ, mua vé tháng 7 rồi. Sáng cùng ngày (1/7), anh N.K.T đã đi xe buýt E08 quét máy thuận lợi và ghi nhận lịch sử chuyến đi trên app. Nhưng khi anh N.K.T lên xe số 27 thì máy quét hỏng, anh phụ xe nhìn vé nói không hợp lệ và nói phải giống với một em sinh viên, đồng thời quay video, thách thức gọi lên trung tâm, đuổi anh N.K.T xuống nếu không mua vé lượt.

Anh N.K.T bày tỏ cảm giác rất bực vì mình đã mua vé tháng, xác thực đàng hoàng. Máy quét hỏng, trong khi đó phụ xe vừa kém hiểu biết vừa có thái độ rất khó chịu.

Ngay sau đó, bài viết của anh N.K.T thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Trước đó, ngày 25/6, hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, việc đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đồng bộ các hoạt động quản lý, vận hành, thanh toán vé và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Chuyển đổi số toàn bộ quy trình giúp thiết lập một hệ sinh thái quản lý tập trung, tạo nên sự kết nối thông suốt giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận hành và người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông thành phố Hà Nội có thể thiết lập thời gian biểu, giám sát vận hành và phê duyệt lệnh vận chuyển của toàn bộ các đơn vị vận tải trên một nền tảng duy nhất Trung tâm Quản trị FMC, nơi dữ liệu không còn nằm rải rác, mà hiện diện minh bạch, kịp thời và chính xác theo từng giây thực tế.

Với kho dữ liệu số hóa đầy đủ ấy, cơ quan quản lý nhà nước lần đầu có cơ sở khoa học và điều kiện thuận lợi để đưa ra những quyết định xem xét, điều chỉnh và hợp lý hóa mạng lưới giao thông công cộng phù hợp với thực tiễn vận hành cũng như chủ động linh hoạt trong việc điều chỉnh các chính sách vé qua từng thời kỳ mà không bị gián đoạn như việc phát hành thẻ vé giấy thông thường./.

Hà Nội: Có thêm hàng loạt các xe buýt điện mới được đưa vào khai thác Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã thay thế và đưa vào khai thác thêm 281 xe buýt điện, tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải môi trường.

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