Nhận định Mỹ vs Bosnia: Sức mạnh chủ nhà sẽ phá vỡ khối bê tông châu Âu?

Vòng chung kết World Cup 2026 đang chứng kiến những ngày hội bóng đá thực sự trên đất Bắc Mỹ. Bước vào vòng đấu loại trực tiếp 1/16, áp lực và sự kỳ vọng dành cho đội tuyển quốc gia Mỹ đang lớn hơn bao giờ hết. Sau khi chứng kiến hai quốc gia đồng chủ nhà là Canada và Mexico đều đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng 1/8, “The Yanks” bước vào trận đấu này với quyết tâm cao độ nhằm khẳng định vị thế và chứng tỏ năng lực của mình trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả nhà.

Dự đoán tỷ số chung cuộc: Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina 2-0./.