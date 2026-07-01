Trực tiếp Anh-CHDC Congo tranh vé vào vòng 1/8 World Cup 2026

Vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ đối đầu CHDC Congo để tranh tấm vé góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán chủ nhà Mexico ở vòng đấu tiếp theo./.

Anh-CHDC Congo 0-0 4': Đội tuyển Anh đang chủ động chơi dâng cao để kiểm soát thế trận, hy vọng có bàn thắng thắng sớm vào lưới CHDC Congo. Anh-CHDC Congo 0-0 1': Hiệp 1 bắt đầu! Anh là đội giao bóng trước. Đội hình ra sân Anh: Pickford - Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly - Rice, Anderson - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane. CHDC Congo: M’Pasi - Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka - Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki - Cipenga, Mbuku, Wissa.