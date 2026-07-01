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Trực tiếp Anh-CHDC Congo tranh vé vào vòng 1/8 World Cup 2026

Vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ đối đầu CHDC Congo để tranh tấm vé góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Huy Khánh
Kane sẽ tỏa sáng để giúp Anh vào vòng 1/8 World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kane sẽ tỏa sáng để giúp Anh vào vòng 1/8 World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ đối đầu CHDC Congo để tranh tấm vé góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán chủ nhà Mexico ở vòng đấu tiếp theo./.

Anh-CHDC Congo 0-0

4': Đội tuyển Anh đang chủ động chơi dâng cao để kiểm soát thế trận, hy vọng có bàn thắng thắng sớm vào lưới CHDC Congo.

Anh-CHDC Congo 0-0

1': Hiệp 1 bắt đầu! Anh là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân

Anh: Pickford - Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly - Rice, Anderson - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane.

CHDC Congo: M’Pasi - Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka - Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki - Cipenga, Mbuku, Wissa.

(Vietnam+)
#Anh-CHDC Congo #World Cup 2026 #Vòng 1/8 World Cup 2026 #Harry Kane Anh CHDC Congo
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