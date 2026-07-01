Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump tiết lộ tiến triển tích cực trong “hợp tác” với Iran.

Tổng thống Trump giành lợi thế pháp lý trong tranh chấp về thực thi luật nhập cư.

Afghanistan không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Pakistan.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành