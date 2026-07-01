Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán thỏa thuận cuối cùng với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Mohammad Baqer Qalibaf ngày 30/6 cho biết Iran sẽ chưa tham gia đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận cuối cùng cho đến khi một số điều khoản trong Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột giữa hai bên được triển khai.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia IRIB, ông Qalibaf nêu rõ 5 nội dung ưu tiên là chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban; dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran; mở lại eo biển Hormuz; ban hành cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với ngành dầu mỏ của Iran, cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Theo ông, các bên chỉ triển khai các nội dung khác của MoU sau khi hoàn thành 5 điều khoản nói trên.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhắc lại việc nước này và Liban đã nhất trí thành lập một nhóm công tác kiểm soát xung đột với sự tham gia của Mỹ, nhằm giám sát việc thực hiện MoU giữa Tehran và Washington, trong đó bao gồm các điều khoản có liên quan tới chấm dứt xung đột tại Liban.

Theo ông, Iran và Mỹ đã chỉ định đại diện tham gia cơ chế trên. Về tiến trình đối thoại, ông Qalibaf khẳng định Iran ưu tiên giải pháp ngoại giao, song cho biết nước này vẫn duy trì khả năng ứng phó nếu cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh Tehran thông báo sẽ cử các đoàn công tác tới Doha (Qatar) trong tuần này để tham vấn với các bên trung gian về thỏa thuận khung với Mỹ.

Phía Iran khẳng định chưa nhất trí tiến hành bất kỳ cuộc gặp hay đàm phán trực tiếp nào với Mỹ ở mọi cấp độ.

Các nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề kỹ thuật, trong đó có việc giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner ngày 30/6 đã tới thủ đô Doha của Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức nước chủ nhà.

Trong khi đó, các bên liên quan tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao tại khu vực. Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/6 cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình an ninh tại khu vực Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh các bên liên quan cần tuân thủ đầy đủ MoU giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt các hành động quân sự.

Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp cũng nhất trí tiếp tục phối hợp về các vấn đề Trung Đông trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng với các diễn biến ngoại giao bên ngoài, ở trong nước, Iran đang chuẩn bị cho tang lễ của Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4/7.

Nhà chức trách Iran cho biết đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, giao thông và hậu cần phục vụ sự kiện. Theo Ban tổ chức, dự kiến khoảng 30 quốc gia cử đoàn cấp cao tham dự lễ tang.

Lễ viếng dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến diễn ra vào ngày 3/7. Dự kiến có từ 15 đến 20 triệu người tham dự các nghi lễ, qua đó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử quốc gia này.

Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel phối hợp tiến hành vào ngày 28/2 năm nay. Lễ an táng ban đầu được lên kế hoạch vào tháng Ba nhưng phải hoãn lại vì xung đột./.

Iran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6 để thảo luận việc triển khai Bản ghi nhớ.