Israel thử nghiệm tích hợp hệ thống phòng không đa tầng "Vòm Sắt-Tia Sắt"

Bộ Quốc phòng Israel và Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems ngày 30/6 thông báo đã hoàn tất loạt thử nghiệm quy mô lớn nhằm tích hợp hệ thống phòng không "Vòm Sắt" (Iron Dome) với hệ thống đánh chặn bằng laser "Tia Sắt" (Iron Beam), qua đó tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa trên không.



Theo Bộ Quốc phòng Israel, các cuộc thử nghiệm do Cơ quan Quản lý Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) phối hợp với Rafael thực hiện, tập trung đánh giá hiệu quả của Vòm Sắt sau khi được nâng cấp để đối phó với các loại rocket, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), đồng thời tích hợp những bài học rút ra từ các cuộc xung đột gần đây, trong đó có đối đầu với Iran.



Các kịch bản thử nghiệm được thiết kế mô phỏng các đợt tấn công quy mô lớn với cường độ cao nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh và xử lý đồng thời nhiều mục tiêu của hệ thống.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết nhiều cải tiến công nghệ đã được bổ sung nhằm nâng cao tốc độ xử lý và hiệu quả đánh chặn trong điều kiện chiến trường hiện nay cũng như trước các mối đe dọa trong tương lai.



Một nội dung trọng tâm của đợt thử nghiệm là đánh giá khả năng tích hợp hệ thống laser Tia Sắt như một lớp phòng thủ bổ sung cho Vòm Sắt. Theo đó, hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Vòm Sắt được kết nối với hệ thống laser để phối hợp đánh chặn trong cùng một kịch bản tác chiến.



Giám đốc IMDO Moshe Patel cho biết các cuộc xung đột gần đây cho thấy Israel cần nâng cao khả năng ứng phó với các đợt tập kích quy mô lớn và kéo dài.

Ông Patel khẳng định Bộ Quốc phòng Israel đang đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn tại Israel và Mỹ, đồng thời tiếp tục nâng cấp cả Vòm Sắt và Tia Sắt ngay trong thời gian xung đột nhằm tăng cường hiệu quả phòng thủ trên không, trên bộ và trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, việc tích hợp hệ thống đánh chặn bằng laser sẽ góp phần củng cố mô hình phòng không nhiều tầng và duy trì ưu thế quân sự của nước này trong những năm tới./.

Israel triển khai hệ thống laser phòng không “Tia sắt” vào cuối năm 2025 Hệ thống laser nhằm tăng cường khả năng đánh chặn các thiết bị bay không người lái và các loại đạn phóng khác, bổ sung cho những năng lực phòng không hiện có như Iron Dome (Vòm sắt).

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