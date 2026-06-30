Đặc phái viên Mỹ tới Qatar, chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran

Ngày 30/6, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner đã tới thủ đô Doha của Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức nước chủ nhà trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột liên quan đến Iran.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết chương trình làm việc của phái đoàn Mỹ sẽ tập trung vào nhiều vấn đề khu vực, trong đó có tiến trình đàm phán với Iran và tình hình tại Liban.

Tuy nhiên, ông Al Ansari khẳng định hai quan chức Mỹ không đến Doha để tiến hành đàm phán trực tiếp với phía Iran, mà chỉ làm việc với các bên trung gian và giới chức Qatar.



Về phía Iran, Tehran thông báo sẽ cử các đoàn công tác tới Qatar trong tuần này, song nhấn mạnh nước này chưa nhất trí tiến hành bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ ở mọi cấp độ.



Theo giới chức Iran, các cuộc tham vấn tại Doha sẽ tập trung vào những nội dung kỹ thuật của thỏa thuận khung giữa hai bên, trong đó ưu tiên các vấn đề liên quan đến việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp với các quan chức Mỹ và hai bên dự kiến có thể gặp nhau tại Doha trong ngày 30/6.

Tuy nhiên, sau đó ông cho rằng cuộc gặp này "có thể quan trọng, cũng có thể không", đồng thời khẳng định phải chờ kết quả thực tế.



Động thái ngoại giao mới diễn ra sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng trong những ngày gần đây với các đợt tấn công đáp trả giữa các bên. Sau bốn ngày giao tranh, các hoạt động quân sự được cho là đã tạm lắng trong ngày 29/6.



Ông Witkoff là đặc phái viên phụ trách các cuộc đàm phán Trung Đông của chính quyền Tổng thống Trump kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông đồng thời đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thương lượng về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza cũng như tiến trình đạt được thỏa thuận khung Mỹ-Iran ký ngày 17/6.



Trong khi đó, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, tiếp tục tham gia với vai trò cố vấn cấp cao về chính sách Trung Đông, sau khi từng góp phần thúc đẩy các Thỏa thuận Abraham trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.



Giới quan sát cho rằng nếu các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran được nối lại trong thời gian tới, nhiều khả năng sẽ diễn ra ở cấp kỹ thuật và thông qua vai trò trung gian của Qatar, thay vì đàm phán trực tiếp./.

Iran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6 để thảo luận việc triển khai Bản ghi nhớ.

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