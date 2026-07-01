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NATO tăng cường sức mạnh cho Ukraine trước thời điểm Kiev hòa đàm với Nga

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã khẳng định liên minh sẽ tiếp tục bơm vũ khí nhằm đảm bảo Ukraine ở vị thế mạnh nhất khi đàm phán với Nga. 

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

NATO tăng cường sức mạnh cho Ukraine trước thời điểm Kiev hòa đàm với Nga

Nhật Bản cân nhắc quốc hữu hóa một số cơ sở quốc phòng

Tổng thống Trump giành lợi thế pháp lý trong tranh chấp về thực thi luật nhập cư

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Hỗ trợ quân sự Ukraine #Vai trò NATO trong xung đột #Hòa đàm Nga-Ukraine #Chính sách quốc phòng Nhật Bản #Chính trị nhập cư Mỹ

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