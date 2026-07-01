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Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đảm nhiệm cương vị mới trong chính phủ

Trên cương vị đồng Chủ tịch Ủy ban Bắc-Nam mới được thành lập, ông Olaf Scholz sẽ cùng các thành viên đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng đói nghèo trên toàn cầu.

Thu Hằng
Ông Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz, chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD), sẽ đảm nhiệm cương vị đồng Chủ tịch Ủy ban Bắc-Nam mới được thành lập, cùng cựu Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla.

Sau khi rời cương vị Thủ tướng Đức liên quan đến thất bại của SPD trong cuộc bầu cử liên bang đầu năm 2025, ông Scholz vẫn là nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), đại diện cho khu vực bầu cử Potsdam, bang Brandenburg.

Ủy ban Bắc-Nam được chính thức ra mắt tại Hội nghị Phát triển Bền vững Hamburg (HSC) ngày 30/6, với sự tham dự của khoảng 1.600 đại biểu đến từ 110 quốc gia, gồm đại diện các giới chính trị, doanh nghiệp và học thuật. Trên cương vị mới, ông Scholz sẽ cùng các thành viên đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng đói nghèo trên toàn cầu.

Ủy ban gồm khoảng 20 thành viên, chủ yếu đến từ các nước Phương Nam toàn cầu (Global South), thuật ngữ chỉ các quốc gia đang phát triển, có mức thu nhập trung bình hoặc thấp, phần lớn nằm ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Scholz kêu gọi xây dựng một hệ thống thương mại toàn cầu tạo điều kiện để các quốc gia không chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô mà còn phát triển công nghiệp chế biến, qua đó gia tăng giá trị và nguồn thu.

Trong khi đó, đồng Chủ tịch Laura Chinchilla nhấn mạnh tình trạng thiếu cơ hội việc làm dành cho thanh niên tại các nước đang phát triển.

Ủy ban Bắc-Nam được Chính phủ Đức thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển quốc tế. Cơ chế này được xây dựng theo mô hình Ủy ban Bắc-Nam do cựu Thủ tướng Đức Willy Brandt khởi xướng vào những năm 70 của thế kỷ trước, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước phát triển và đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Olaf Scholz #Thủ tướng Đức #Thương mại Đức
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