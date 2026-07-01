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Đức: Sân bay Munich tê liệt vì thời tiết xấu, hàng nghìn người mắc kẹt

Do điều kiện thời tiết cực đoan, máy bay không được phép chất hoặc dỡ hàng và hành khách không được phép lên hoặc xuống máy bay, gây ra sự chậm trễ cho các hoạt động bay.

Thu Hằng
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dông bão và thời tiết xấu đã làm tê liệt sân bay Munich (München) sáng 1/7 theo giờ địa phương, không có máy bay nào cất cánh hoặc hạ cánh, nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy hoàn toàn khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt.

Một người phát ngôn của sân bay Munich cho biết do điều kiện thời tiết cực đoan, các hãng hàng không trên khắp châu Âu đã hủy các chuyến bay.

Sân bay Munich bị ảnh hưởng với tổng cộng khoảng 100 chuyến đi và đến bị hủy. Lệnh tạm dừng làm thủ tục 30 phút đã được ban hành vì lý do an toàn để bảo vệ hành khách và nhân viên khỏi sét đánh.

Trong thời gian này, máy bay không được phép chất hoặc dỡ hàng và hành khách không được phép lên hoặc xuống máy bay, gây ra sự chậm trễ cho các hoạt động bay.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Đức (DWD) cảnh báo dông bão dữ dội kèm mưa lớn có thể xảy ra ở nhiều khu vực của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sân bay #Mắc kẹt #Chuyến bay #Thời tiết xấu Đức
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