Dự đoán Bỉ - Senegal: Bản lĩnh Kevin De Bruyne đối đầu tốc độ của Sadio Mané

Lúc 03h00 ngày 2/7, tại sân vận động Seattle, bản lĩnh Kevin De Bruyne tại đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu với tốc độ hủy diệt của Sadio Mané bên phía Senegal trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026.

Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Seattle hứa hẹn mang đến một màn đọ sức chiến thuật đầy thú vị. Trong khi "Quỷ đỏ" châu Âu tiến vào vòng loại trực tiếp với vị thế nhất bảng cùng lối chơi ưu tiên kiểm soát bóng, thì đại diện châu Phi lại đi tiếp nhờ tinh thần thi đấu quả cảm và khả năng chớp thời cơ ấn tượng ở lượt trận cuối.

Bước vào cuộc đối đầu này, tuyển Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và sự sáng tạo không giới hạn của tuyến giữa do Kevin De Bruyne lĩnh xướng. Tuy nhiên, họ sẽ phải hết sức dè chừng lối đá phòng ngự phản công vô cùng khó chịu của "Những chú sư tử Teranga", đặc biệt là từ những pha bứt tốc mạnh mẽ của Nicolas Jackson hay Ismaïla Sarr.

Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một thế trận tương đối cởi mở, nơi bản lĩnh và khả năng điều tiết nhịp độ của tuyển Bỉ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải mã hàng thủ đối phương. Dù chắc chắn sẽ vấp phải sức kháng cự bền bỉ từ đại diện lục địa đen, sự đồng đều ở các tuyến nhiều khả năng vẫn sẽ giúp đội tuyển Bỉ giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 để tiếp tục tiến bước vào vòng trong./.