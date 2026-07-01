Bỉ: Hỏa hoạn tại chung cư 10 tầng khiến 6 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 1/7 tại một tòa chung cư 10 tầng ở thành phố Antwerp của Bỉ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo xác nhận của cảnh sát địa phương, toàn bộ cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán.

Khoảng 60 người sống trong tòa nhà lân cận cũng được đưa đi sơ tán và tạm thời được bố trí tại một trung tâm chăm sóc gần đó.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, song đã được khống chế và không còn nguy cơ lan rộng. Công tác tìm kiếm nạn nhân bên trong tòa nhà vẫn đang tiếp tục trong điều kiện phức tạp.

Cảnh sát xác nhận đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của tòa nhà, nơi có hơn 200 cư dân sinh sống trong 80 căn hộ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sự cố kỹ thuật, tuy nhiên vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, đám cháy tạo ra cột khói lớn bao trùm khu vực, buộc chính quyền phải cảnh báo người dân xung quanh đóng kín cửa và tắt hệ thống thông gió để tránh hít phải khói độc. Một số tầng trên của tòa nhà bị ảnh hưởng nặng nhất.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã triển khai nhiều đơn vị, trong đó có cả thiết bị không người lái chuyên dụng, nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và giám sát hiện trường. Do quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ cháy, nhiều bệnh viện trong khu vực đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Hình ảnh truyền hình cho thấy một số cư dân mắc kẹt phải tìm cách ra ban công để tránh khói trước khi được sơ tán.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng cứu hộ đang tham gia khắc phục hậu quả vụ việc.

Khu Linkeroever - nơi xảy ra vụ cháy là khu dân cư lớn ở Antwerp với nhiều tòa nhà cao tầng và nằm gần một công viên lớn./.

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