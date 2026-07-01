LHQ hỗ trợ chương trình cung cấp bữa ăn học đường ở Cuba

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã khởi động một dự án nhằm hỗ trợ Chương trình Cung cấp bữa ăn học đường (PAE) bằng nguồn lực từ thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Tây Ban Nha và Cuba được phê duyệt vào tháng 7/2025.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sáng kiến này sẽ được thực hiện trong giai đoạn sơ bộ 6 tháng cuối năm 2026 và nhằm mục đích tăng cường chương trình cung cấp bữa ăn học đường tại 5 tỉnh phía Đông của Cuba, đưa thực phẩm sản xuất tại địa phương đến gần hơn với các trường học và thúc đẩy mối quan hệ trực tiếp hơn với các phương pháp sản xuất ở mỗi khu vực.

Trong giai đoạn đầu tiên này, dự án dự kiến sẽ huy động nguồn lực tương đương 60 triệu peso Cuba (khoảng 2,5 triệu USD), từ Chương trình Chuyển đổi nợ giữa Tây Ban Nha và Cuba. Số tiền này sẽ hỗ trợ việc mua thực phẩm cho 74 trường học tại 19 thành phố. Bộ Giáo dục sẽ thực hiện dự án phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức quốc gia khác, trong khi Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ quá trình này bằng hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và hỗ trợ trách nhiệm giải trình.

Dự án sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho 12.677 trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học và trường dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Dự án cũng sẽ liên quan đến 42 nhà sản xuất địa phương chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm tươi sống và gián tiếp hơn 3.000 người lao động trong lĩnh vực giáo dục.

Chương trình sẽ hoạt động thông qua việc chuyển tiền mặt cho cộng đồng địa phương để mua thực phẩm sản xuất trong khu vực. Điều này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung cấp đến trường nhanh chóng hơn, tươi ngon hơn và an toàn hơn, đồng thời hỗ trợ sản xuất địa phương và sự tham gia của các bên liên quan trong cộng đồng vào các chương trình bữa ăn học đường.

Đại diện Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc tại Cuba Etienne Labande cho biết dự án này chứng minh cách thức hợp tác quốc tế có thể chuyển thành các giải pháp cụ thể cho cộng đồng.

Nhờ nguồn lực từ Chương trình Chuyển đổi nợ, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đang hỗ trợ các nỗ lực quốc gia nhằm tăng cường các chương trình bữa ăn học đường, hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương và thúc đẩy một mô hình kết nối tốt hơn các trường học với hệ thống lương thực trong cộng đồng của họ.

Bữa ăn học đường là chìa khóa cho sức khỏe, học tập và sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên. Bằng cách đưa việc thu mua thực phẩm đến gần hơn với chính cộng đồng, dự án cho phép đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng cộng đồng trường học và tận dụng năng lực sản xuất địa phương.

Đối với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, sáng kiến này tái khẳng định giá trị của việc hợp tác với các thể chế quốc gia và các đối tác hợp tác quốc tế để tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực địa phương vì lợi ích của người dân.

Chương trình Chuyển đổi nợ, được ký kết năm 2016 giữa chính phủ Cuba và Tây Ban Nha và được khởi động vào tháng 7/2025.

Chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực nhằm giải quyết các ưu tiên xã hội như an ninh lương thực và các dự án đầu tư nhằm tăng cường năng lực sản xuất của Cuba./.

Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực Trong bối cảnh Cuba tiếp tục chịu sức ép trừng phạt kinh tế, Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.

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