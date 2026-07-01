Giám đốc CIA cảnh báo sức công phá của Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến

Ngày 30/6, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã so sánh sức mạnh của các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiên tiến nhất với vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh gần đây, Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, kiểm soát việc phát hành một trong những mô hình Trí tuệ Nhân tạo được đánh giá là mạnh nhất hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị Amazon Web Services (AWS) ở Washington, Giám đốc CIA Ratcliffe cho biết qua các cuộc trao đổi với nhiều cố vấn an ninh quốc gia và an ninh kinh tế khác của Tổng thống về tác động của các mô hình Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến này, có thể so sánh khả năng của các mô hình Trí tuệ Nhân tạo mạnh “như vũ khí hạt nhân kỹ thuật số."

Ông Ratcliffe nhắc lại đường lối của chính phủ, rằng việc theo dõi các công nghệ mới nổi là ưu tiên hàng đầu. Giám đốc CIA cũng cảnh báo tình trạng “đánh cắp và thao túng những tiến bộ của Mỹ,” đồng thời trình bày chi tiết về việc tái tổ chức CIA xoay quanh an ninh mạng để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông cũng cho biết đã gặp các lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn của nước này để trao đổi.

Hôm 12/6, Washington đã yêu cầu Anthropic, công ty Trí tuệ Nhân tạo hàng đầu của Mỹ có trụ sở tại San Francisco, hạn chế quyền truy cập vào hai mô hình Trí tuệ Nhân tạo mạnh nhất là Mythos 5 và Fable 5, đối với tất cả công dân nước ngoài, kể cả những người làm việc tại Anthropic, vì lý do an ninh quốc gia.

Đây là những mô hình Trí tuệ Nhân tạo có khả năng xác định các lỗ hổng phần mềm mà tin tặc có thể khai thác. Ngày 26/6 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ một phần giới hạn đối với mô hình Mythos 5, cho phép số lượng hạn chế đối tác của Mỹ truy cập.

Đầu tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thiết lập khuôn khổ để Chính phủ Mỹ đánh giá các mô hình Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến trong thời gian tối đa 30 ngày trước khi được phát hành rộng rãi.

Mặc dù việc tham gia được mô tả là tự nguyện, động thái này đánh dấu sự gia tăng đáng kể vai trò giám sát của chính phủ đối với ngành Trí tuệ Nhân tạo./.

Nhà Trắng cân nhắc kiểm duyệt các mô hình trí tuệ nhân tạo Nhà Trắng đang thảo luận một sắc lệnh hành pháp về thành lập nhóm làm việc gồm các Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ và chính phủ để xây dựng quy trình đánh giá các mô hình AI trước khi phát hành.

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