World Cup 2026: Phần thưởng cho những chiến binh

Hàng triệu trái tim Mexico đã cùng chung một nhịp đập trong đêm 30/6, khi đội tuyển quốc gia đánh bại Ecuador để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Từ sân vận động Azteca, khu vực Fan Fest tại quảng trường Zócalo đến các tuyến phố trung tâm Mexico City, sắc xanh, trắng, đỏ phủ khắp mọi nơi, tạo nên một đêm hội bóng đá rực rỡ của quốc gia đồng chủ nhà.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Đại lộ Paseo de la Reforma, vốn luôn nhộn nhịp, tối nay càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người trong trang phục xanh, trắng, đỏ không ngừng đổ về khu vực trung tâm. Trên tay họ là quốc kỳ Mexico, những chiếc kèn, khăn quàng và áo đấu của đội tuyển quốc gia. Tiếng hô “Mexico! Mexico!” vang lên liên tục giữa những tràng pháo tay và tiếng còi xe hòa nhịp với không khí lễ hội.

Nhiều người mang theo bình phun bọt tuyết, tạo nên những dải bọt trắng phủ khắp không gian. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và cả du khách quốc tế cùng hòa mình vào dòng người, nhảy múa, hát vang những ca khúc cổ vũ El Tri.

Chiến thắng trước Ecuador không chỉ mang ý nghĩa của một tấm vé vào vòng 1/8, mà còn là niềm tự hào của người dân Mexico khi đội tuyển tiếp tục hành trình tại kỳ World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, chị Jessica Ramírez, cổ động viên Mexico, cho biết: “Tôi tự hào và hào hứng với không khí ở đây. Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Chiến thắng này tiếp thêm niềm tin rằng Mexico có thể tiến sâu hơn tại World Cup.”

Cổ động viên Mexico vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển mở tỷ số trước Ecuador. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Anh José Fernández, cổ động viên Mexico, đánh giá: “Đội tuyển đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và nhận được sự cổ vũ tuyệt vời từ người hâm mộ. Tôi tin tưởng đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo và tiến thật xa tại World Cup năm nay.”

Trong khi đó, chị Francisca Torres, cổ động viên Venezuela, nhận định:“Đội tuyển Mexico hôm nay thi đấu như những chiến binh và xứng đáng giành chiến thắng. Tôi rất yêu thích văn hóa, con người và ẩm thực Mexico. Hy vọng El Tri sẽ tiếp tục giành chiến thắng và tiến sâu tại World Cup.”

Không khí lễ hội trên đại lộ Paseo de la Reforma vẫn tiếp tục lan tỏa trong tiếng hò reo, những lá cờ tung bay và niềm tự hào của người hâm mộ. Một chiến thắng không chỉ mang đến niềm vui cho hàng triệu cổ động viên mà còn cho thấy sức mạnh gắn kết của bóng đá, khi cả đất nước cùng hòa chung một nhịp đập trong ngày hội World Cup.

Từ những giây phút hồi hộp trước giờ bóng lăn đến khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ Mexico đã đi từ lo lắng đến vỡ òa hạnh phúc.

Chiến thắng trước Ecuador không chỉ mở ra cánh cửa vào vòng 1/8 World Cup 2026 mà còn tiếp thêm hy vọng để đội tuyển chủ nhà viết tiếp câu chuyện kỳ diệu trên chính quê hương mình./.

World Cup 2026: Người hâm mộ Mexico vỡ òa sau chiến thắng trước Ecuador Tối 30/6/2026, hàng triệu người hâm mộ Mexico vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển quốc gia đánh bại Ecuador để giành quyền đi tiếp tại World Cup 2026.

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