Tổng thống Donald Trump giành lợi thế trong tranh chấp thực thi luật nhập cư

Ngày 30/6 theo giờ địa phương, một thẩm phán liên bang Mỹ đã tạm thời ngăn bang Virginia thực thi đạo luật cấm các nhân viên liên bang, trong đó có lực lượng thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Tuần tra Biên giới Mỹ, đeo mặt nạ khi thi hành nhiệm vụ, qua đó bước đầu giành thắng lợi pháp lý cho chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tranh chấp với các bang do đảng Dân chủ kiểm soát.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thẩm phán Robert E. Payne của Tòa án Liên bang khu vực Đông Virginia đã chấp thuận yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về lệnh cấm tạm thời, khiến đạo luật không thể có hiệu lực từ ngày 1/7 trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử.

Theo phán quyết, chính phủ liên bang có nhiều khả năng thắng kiện vì luật của Virginia can thiệp vào cách thức các cơ quan liên bang thực thi luật nhập cư, vi phạm Điều khoản Tối cao của Hiến pháp Mỹ. Thẩm phán Payne cũng cho rằng việc thực thi đạo luật có thể gây "nguy cơ thực sự về tổn hại thân thể" đối với các nhân viên liên bang.

Vụ kiện do Bộ Tư pháp khởi xướng sau khi Thống đốc bang Virginia Abigail Spanberger ký ban hành 2 đạo luật mới, trong đó có quy định cấm nhân viên liên bang che mặt khi thi hành công vụ và hạn chế các thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật địa phương với ICE.

Bộ Tư pháp cho rằng các quy định này có thể khiến nhân viên liên bang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cản trở việc thực thi pháp luật của Chính phủ liên bang.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche khẳng định các nhân viên thực thi pháp luật không đáng bị tiết lộ danh tính hoặc bị quấy rối chỉ vì làm nhiệm vụ, đồng thời cho rằng các đạo luật của Virginia làm gia tăng rủi ro đối với lực lượng liên bang.

Lệnh của tòa hiện chỉ áp dụng đối với quy định về việc đeo mặt nạ và nhận dạng của nhân viên liên bang. Phiên điều trần đối với nội dung còn lại của vụ kiện, liên quan đến các thỏa thuận hợp tác thực thi luật nhập cư, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới./.

Mỹ ban hành đạo luật bổ sung gần 70 tỷ USD cho chương trình về nhập cư Đạo luật phân bổ 38 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ và 26 tỷ USD cho Lực lượng Tuần tra biên giới; 5 tỷ USD bổ sung sẽ được sử dụng để chi trả các khoản chi phí phát sinh.

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