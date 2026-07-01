Lầu Năm Góc bỏ ra gần 3 tỷ USD mua radar Sentinel A4 thế hệ mới

RIA Novosti đưa tin, theo một thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng trị giá gần 3 tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất các hệ thống radar Sentinel A4 thế hệ mới.

Thông báo ngày 30/6 nêu rõ: "Tập đoàn Lockheed Martin, có trụ sở tại Liverpool, bang New York, được trao hợp đồng theo hình thức hợp đồng giá cứng + thưởng/phạt, chi phí cộng với phí cố định và chi phí không tính phí trị giá 2.998.742.163 USD để sản xuất radar Sentinel A4 và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật."

Theo thông báo, địa điểm thực hiện công việc cụ thể và mức kinh phí sẽ được phê duyệt riêng cho từng đơn đặt hàng tiếp theo thuộc thỏa thuận này.

Dự kiến, hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2031.

Hệ thống radar Sentinel A4 có khả năng đồng thời phát hiện và theo dõi tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, máy bay, cũng như đạn pháo và mìn./.

Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình trong vòng 3 năm, giữa lúc xuất hiện lo ngại kho vũ khí của Washington suy giảm do căng thẳng và xung đột tại Trung Đông.