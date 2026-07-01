Động đất tại Venezuela: Bé trai 3 tuổi được giải cứu sau 6 ngày mắc kẹt

Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela vẫn được khẩn trương triển khai 1 tuần sau trận động đất kép có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6.

Giữa thảm họa, việc giải cứu thành công một bé trai 3 tuổi sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát mang lại tia hy vọng cho người dân nước này.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết lực lượng cứu hộ Jordan ngày 30/6 đã đưa bé Klieber Moran ra khỏi một tòa nhà bị sập tại bang ven biển La Guaira sau khi phát hiện em vẫn còn sống. Cậu bé ngay lập tức được chuyển tới cơ sở y tế để điều trị khẩn cấp.

Bà Rodríguez gọi việc bé trai sống sót kỳ diệu là "nguồn hy vọng đối với người dân Venezuela."

Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez công bố, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn được thống kê là mất tích. Đây được xem là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ Latinh.

Các đội cứu hộ quốc tế vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian dù đã vượt xa "72 giờ vàng," khoảng thời gian được đánh giá là có cơ hội sống sót cao nhất đối với những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thành viên đội tìm kiếm cứu nạn Tây Ban Nha Luis Arteaga Benatuil khẳng định mục tiêu hiện nay vẫn là cứu thêm nhiều người còn mắc kẹt.

Theo giới chức Venezuela, hơn 75.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã nhận được hỗ trợ. Gần 40 đội cứu hộ từ 27 quốc gia đã được triển khai, với hơn 3.300 nhân viên cứu hộ nước ngoài, khoảng 160 chó nghiệp vụ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia tìm kiếm và cứu nạn.

Tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là thành phố cảng bị thiệt hại nặng nề nhất La Guaira, vẫn hết sức khó khăn.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nhận định tình hình tại La Guaira đang ở mức "rất nghiêm trọng," còn Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo tình trạng thiếu lương thực diễn ra trên diện rộng. Liên hợp quốc đang kêu gọi khoảng 14,85 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp và bố trí nơi ở tạm thời cho khoảng 30.000 người trong 6 tháng tới.

Theo đánh giá sơ bộ dựa trên dữ liệu vệ tinh của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 58.870 công trình có thể đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo hệ thống y tế Venezuela đang chịu áp lực cực lớn và nguy cơ bùng phát bệnh dịch gia tăng./.

Đưa 11 nạn nhân khỏi đống đổ nát, chiến sỹ Việt Nam điều trị cho 26 người dân ở khu động đất Venezuela Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đã đưa 11 thi thể ra khỏi đống đổ nát, điều trị 26 người dân, bàn giao nhiều hàng viện trợ và tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân sau động đất.