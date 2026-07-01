Phát hiện thú vị về cảm nhận hương vị càphê qua chiếc cốc đựng

Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện rằng cảm giác của chiếc cốc khi cầm trên tay có thể làm thay đổi cách chúng ta cảm nhận hương vị càphê.

Và họ cho biết, ngay cả việc chỉ thay đổi kết cấu của lớp bọc cốc cũng ảnh hưởng đến độ chua mà người uống cảm nhận ở thức uống này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các yếu tố như màu sắc, hình dạng và chất liệu của cốc và ly ảnh hưởng đến cách mọi người đánh giá hương vị của đồ uống.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ xúc giác ảnh hưởng đến hương vị như thế nào, vì các nghiên cứu trước đây không thể loại trừ các yếu tố thị giác hoặc cảm giác từ môi khi tiếp xúc với miệng cốc.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Chuo đã chuẩn bị 2 loại vỏ bọc cốc: một loại thô ráp làm từ giấy nhám (sandpaper) và một loại mịn làm từ giấy kraft. Sau đó, họ bọc từng loại quanh một cốc càphê đen phục vụ ở nhiệt độ 68 độ C. Tất cả 92 người tham gia nghiên cứu sẽ được bịt mắt và lần lượt uống càphê từ mỗi cốc.

Kết quả cho thấy những người tham gia chạm vào lớp bọc cốc nhám trước, rồi sau đó chuyển sang lớp bọc mịn có xu hướng cảm nhận ly càphê thứ 2 ít chua hơn một cách đáng kể. Ngược lại, những người uống theo thứ tự ngược lại không ghi nhận bất kỳ sự giảm cảm nhận độ chua nào.

Theo nhóm nghiên cứu, các bề mặt nhám thường được não bộ liên tưởng đến “độ chua mạnh," trong khi các bề mặt mịn lại gắn với “độ chua nhẹ."

Việc chạm vào một bề mặt mịn sau khi đã chạm vào bề mặt nhám sẽ gợi lên cảm giác “chua nhẹ," khi kết hợp với hiện tượng thích nghi cảm giác - vốn làm giảm khả năng cảm nhận độ chua sau nhiều lần nếm liên tiếp, sẽ khiến đồ uống có vẻ ít chua hơn.

Ngược lại, khi những người tham gia chạm vào lớp bọc nhám ở lần sau, sự liên tưởng đến “độ chua mạnh” đã triệt tiêu hiệu ứng thích nghi này, nên độ chua không được cảm nhận là giảm đi.

Giáo sư tâm lý học nhận thức kiêm trưởng nhóm nghiên cứu - Atsunori Ariga cho biết: “Phát hiện này có thể dẫn đến những cách thức mới để lựa chọn cốc hoặc vỏ bọc cốc phù hợp với sở thích cá nhân. Việc mang theo cốc hoặc vỏ bọc cốc riêng cũng có thể thúc đẩy hành vi tiêu dùng có ý thức về môi trường."

Nghiên cứu này đã được công bố mới đây trên tạp chí học thuật quốc tế Multisensory Research./.

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