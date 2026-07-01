NASA chọn ba công ty tư nhân cho hành trình chinh phục Mặt Trăng

Ngày 30/6, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ thông báo đã lựa chọn 3 công ty tư nhân thực hiện 4 sứ mệnh mới đưa thiết bị khoa học lên Mặt Trăng vào cuối năm 2028, trong khuôn khổ Chương trình Căn cứ Mặt Trăng (Moon Base Program).

Ba doanh nghiệp được lựa chọn gồm Astrobotic, Firefly Aerospace và Intuitive Machines. Theo NASA, Astrobotic sẽ thực hiện 2 sứ mệnh với tổng trị giá 297,9 triệu USD, trong khi Firefly Aerospace và Intuitive Machines mỗi công ty đảm nhiệm một sứ mệnh, lần lượt trị giá 144,2 triệu USD và 148,3 triệu USD.

Các sứ mệnh sẽ sử dụng phiên bản nâng cấp của các tàu đổ bộ Mặt Trăng từng được triển khai trước đây nhằm tăng tần suất hoạt động và hỗ trợ mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng.

Mỗi chuyến bay sẽ mang theo ba thiết bị khoa học của NASA, gồm hệ thống camera lập thể nghiên cứu tác động của luồng khí phụt khi hạ cánh, thiết bị phản xạ laser và máy quang phổ đo bức xạ năng lượng.

Theo ông Joel Kearns, Phó Giám đốc phụ trách Khám phá của NASA, việc triển khai cùng một bộ thiết bị trên nhiều tàu đổ bộ sẽ giúp cơ quan này hiểu rõ hơn về các nguy cơ trong quá trình hạ cánh, đồng thời xây dựng mạng lưới dữ liệu môi trường và các mốc định vị trên phạm vi toàn bộ bề mặt Mặt Trăng.

NASA cho biết các hợp đồng mới là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Chương trình Căn cứ Mặt Trăng, hướng tới thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người cũng như mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học và thương mại trên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Bên lề sự kiện công bố chương trình, Giám đốc NASA Jared Isaacman cũng đưa ra lời hứa mang tính biểu tượng khi tuyên bố cơ quan này sẽ đưa một quả bóng đá lên Mặt Trăng nếu đội tuyển bóng đá nam của Mỹ giành chức vô địch World Cup 2026.

Ông Isaacman cho biết quả bóng sẽ được đưa lên Mặt Trăng cùng các thiết bị khoa học trong một sứ mệnh tương lai, nếu đội tuyển Mỹ làm nên kỳ tích tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Đây được xem là cách NASA cổ vũ đội tuyển nước chủ nhà, đồng thời gợi nhớ sự kiện phi hành gia Alan Shepard từng đánh golf trên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 14 vào năm 1971./.

NASA hé lộ bước đi quan trọng trước chuyến đổ bộ lịch sử xuống Mặt Trăng Artemis III sẽ thực hiện hàng loạt thử nghiệm quan trọng trên quỹ đạo Trái Đất vào 2027 nhằm chuẩn bị cho Artemis IV - sứ mệnh dự kiến đưa con người đổ bộ xuống khu vực cực Nam của Mặt Trăng năm 2028.