Tỷ lệ sinh ở Đức giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm

Số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho thấy tổng tỷ suất sinh (TFR - nghĩa là số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) năm 2025 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm là 1,32 con/phụ nữ, thấp hơn 2,7% so với mức 1,35/phụ nữ được ghi nhận năm trước đó, trong bối cảnh con số này đã liên tục giảm kể từ năm 2022.

Ở hầu hết các bang của Đức, số trẻ em sinh ra trong năm 2025 ít hơn so với năm trước.

Theo Destatis, lần gần đây nhất tỷ lệ này giảm xuống mức thấp tương tự 1,33 con/phụ nữ là gần 20 năm trước.

Các nhà thống kê giải thích: "Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn vào giữa những năm 1990, với mức thấp nhất là 1,24 con/phụ nữ." Do số người sinh ra trong giai đoạn đó ít, nên hiện nay nhóm dân số bước vào độ tuổi sinh con cũng có quy mô nhỏ, theo đó số lượng trẻ sinh ra năm ngoái giảm theo, giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời kỳ hậu chiến, chỉ có 654.241 trẻ.

Ngoài ra, TFR có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng. Năm ngoái, tỷ lệ này dao động từ 1,16 con/phụ nữ ở bang Saxony (Sachsen) đến 1,38 con ở Lower Saxony (Niedersachsen). Tỷ lệ sinh ở các bang phía Đông vẫn thấp hơn (1,22 con/phụ nữ) so với các bang phía Tây (1,34).

So với năm trước, tỷ lệ sinh giảm trong năm 2025 ở tất cả các bang ngoại trừ Hamburg (tăng 0,4% lên 1,24 con trên mỗi phụ nữ). Bang Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) ghi nhận mức giảm mạnh nhất 6,3% xuống còn 1,21 con trên mỗi phụ nữ.

Tỷ lệ này của phụ nữ mang quốc tịch Đức giảm xuống còn 1,20 con vào năm 2025, trong khi phụ nữ mang quốc tịch nước ngoài có tỷ lệ sinh là 1,78 con, giảm 3,3% so với năm trước.

Thống kê cho thấy TFR của phụ nữ nước ngoài đã liên tục giảm kể từ năm 2017, ngoại trừ năm 2021.

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang có xu hướng giảm trên khắp Liên minh châu Âu (EU), tại Pháp, từ ngày 1/7 nước này đã triển khai chế độ nghỉ hưởng lương bổ sung dành cho cả cha và mẹ, trong nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm cải thiện tỷ lệ sinh đang suy giảm.

Năm 2024, Tổng thống Macron đã công bố kế hoạch ứng phó với tình trạng vô sinh và mức sinh giảm, cho rằng đây là một phần trong chiến lược tăng cường tiềm lực nhân khẩu học của Pháp.

Trước đây, lao động nữ tại Pháp được nghỉ thai sản có hưởng lương gần 4 tháng đối với lần sinh con đầu tiên, trong khi lao động nam được nghỉ 28 ngày sau khi con chào đời.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, cha và mẹ có thể chia sẻ thêm quỹ ngày nghỉ từ 1-2 tháng hưởng lương ngoài thời gian nghỉ theo chế độ hiện hành. Trong tháng nghỉ đầu tiên, người lao động sẽ được hưởng 70% mức lương thực lĩnh và 60% trong tháng thứ hai. Quy định mới áp dụng đối với cha mẹ của những trẻ sinh từ ngày 1/1/2026 trở đi. Cha mẹ nhận con nuôi cũng được hưởng chế độ này.

Theo Viện Thống kê Quốc gia Pháp, năm 2025, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, số trẻ em chào đời tại Pháp thấp hơn số người qua đời.

Tuy nhiên, một số tổ chức nữ quyền cho rằng cải cách này chưa đủ mạnh và khó có thể cải thiện bình đẳng giới. Theo các tổ chức này, người có thu nhập thấp hơn trong gia đình, thường là phụ nữ, nhiều khả năng sẽ là người sử dụng phần thời gian nghỉ bổ sung./.

Tỷ lệ sinh giảm kỷ lục, EU đối mặt nhiều thách thức về dân số Tỷ lệ sinh trung bình trong EU vào năm 2023 là 1,38 ca sinh/phụ nữ, giảm mạnh so với mức 1,46 ghi nhận năm 2022 và thấp hơn nhiều so với mức 2,1 – ngưỡng cần thiết để duy trì sự ổn định dân số.