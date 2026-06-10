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Hong Kong khởi tố 7 cá nhân, 2 công ty liên quan vụ cháy chung cư Wang Fuk Court

Sau khi đi sâu điều tra và trưng cầu ý kiến pháp lý từ Cục Tư pháp Hong Kong, các cơ quan thực thi pháp luật đã quyết định chính thức khởi tố 7 cá nhân và 2 công ty.

Lê Anh
Các tòa chung cư ở khu phức hợp Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 40 giờ, ngày 27/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tòa chung cư ở khu phức hợp Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 40 giờ, ngày 27/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 10/6, tổ công tác phối hợp giữa cảnh sát và Ủy ban Chống tham nhũng (ICAC) Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức buổi họp báo thông báo về nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court tháng 11/2025 và tiến độ điều tra mới nhất xung quanh vụ án tham nhũng liên quan đến công trình sửa chữa khu chung cư này.

Tổ điều tra cho biết sau khi đi sâu điều tra và trưng cầu ý kiến pháp lý từ Cục Tư pháp Hong Kong, các cơ quan thực thi pháp luật đã quyết định chính thức khởi tố 7 cá nhân và 2 công ty.

Các bị cáo đối mặt với tổng cộng 25 tội danh bao gồm: ngộ sát, âm mưu lừa đảo, rửa tiền, cố ý cản trở công lý và trốn thuế... Vụ án đã được đưa ra xét xử tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long vào chiều cùng ngày.

Bảy cá nhân bị khởi tố đảm nhận các vai trò khác nhau trong dự án sửa chữa Wang Fuk Court bao gồm: Giám đốc công ty tư vấn công trình, nhân viên kiểm định đăng ký do công ty này thuê và Giám đốc nhà thầu chính của công trình. Hai công ty liên quan đến vụ án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc sư Hồng Nghị (công ty tư vấn dự án sửa chữa) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công trình xây dựng Hồng Nghiệp (nhà thầu chính).

Ủy ban điều tra độc lập đã xác định vụ hỏa hoạn này là thảm họa do con người gây ra.

Tại phiên điều trần diễn ra vào tháng 3 năm nay, luật sư Victor Dawes, đại diện của ủy ban, chỉ ra rằng các bằng chứng sơ bộ cho thấy vào hôm xảy ra hỏa hoạn, hầu hết tất cả các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản nhằm bảo vệ tính mạng con người đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn do yếu tố con người gây ra.

Các sai phạm cụ thể bao gồm hệ thống báo cháy của 7 tòa nhà bị tắt; cửa sổ ở các lối cầu thang và hành lang bị tháo dỡ để thuận tiện cho công nhân đi lại, khiến khói dày đặc và lửa tràn vào lối thoát hiểm của cư dân; hệ thống trụ cứu hỏa và cuộn vòi chữa cháy bị đóng trái quy định tại thời điểm xảy ra vụ việc; một lượng lớn chất dễ cháy được xếp trên giàn giáo, lưới chắn lửa bị tráo đổi thành lưới không chắn lửa và các cửa sổ bị bịt kín bằng xốp bọt biển.

Ngoài ra, các bằng chứng cũng cho thấy có một lượng lớn đầu thuốc lá để lại tại vị trí phát hỏa và những khiếu nại trước đó của cư dân đã không được phản hồi thỏa đáng.

Trước đó, ngày 26/11/2025, một vụ hỏa hoạn cấp độ 5 đã xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po. Toàn bộ khu chung cư gồm 8 tòa nhà thì có tới 7 tòa bị bốc cháy.

Thảm kịch này đã khiến 168 người thiệt mạng (trong đó có 1 nhân viên cứu hỏa) và 79 người bị thương, trở thành vụ hỏa hoạn có số thương vong lớn nhất tại Hong Kong trong vòng 77 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hong Kong #chung cư Wang Fuk Court #cháy chung cư Hongkong Trung Quốc
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