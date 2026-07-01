Quan hệ thương mại EU-Trung Quốc có thể bước vào giai đoạn căng thẳng

Liên minh châu Âu (EU) có thể bước vào giai đoạn căng thẳng thương mại với Trung Quốc nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước mùa Thu nhằm thu hẹp tình trạng mất cân bằng thương mại.

Đây là cảnh báo của Chủ tịch đảng Nhân dân châu Âu (EPP) Manfred Weber trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày 1/7.

Ông Weber cho rằng EU cần thay đổi căn bản cách tiếp cận đối với Trung Quốc và thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn, trong đó các khoản trợ cấp của nhà nước không được làm méo mó thị trường.

Theo ông, nếu những mất cân bằng thương mại không được giải quyết trước tháng 10, quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc sẽ bước sang một "giai đoạn xung đột."

Ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh cần xử lý tình trạng dư thừa công suất sản xuất đang gây sức ép lên nhiều ngành công nghiệp châu Âu, từ hàng tiêu dùng giá rẻ đến xe điện.

Trước đó, Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic cho biết Brussels đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với Trung Quốc vào tháng 10 nhằm xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại, trước khi xem xét triển khai thêm các công cụ phòng vệ thương mại.

Hiện Ủy ban châu Âu đang rà soát các công cụ phòng vệ hiện có và cân nhắc các biện pháp mới để bảo đảm doanh nghiệp châu Âu cạnh tranh bình đẳng.

Trong số các đề xuất đang được xem xét có cơ chế đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc và cơ chế hỗ trợ các quốc gia thành viên, ngành công nghiệp chịu tác động mạnh từ sự cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc hoặc các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, nội bộ EU vẫn tồn tại khác biệt về cách tiếp cận với Trung Quốc. Trong khi Tây Ban Nha chủ trương coi Bắc Kinh là đối tác và thúc đẩy hợp tác kinh tế, Pháp muốn tăng cường chính sách "ưu tiên châu Âu" trong các ngành chiến lược. Đức được đánh giá sẽ giữ vai trò quyết định trong việc định hình lập trường của EU.

Theo giới quan sát, mốc tháng 10 sẽ mang tính quyết định đối với quan hệ thương mại EU-Trung Quốc, khi kết quả đàm phán có thể mở đường cho việc giảm mất cân bằng thương mại hoặc đẩy hai bên vào giai đoạn căng thẳng mới./.

EU và Trung Quốc nhất trí lập nền tảng tham vấn thương mại mới Mục tiêu chính của tham vấn thương mại là tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng về các chính sách thương mại và đầu tư nhằm ổn định và làm cho mối quan hệ song phương cân bằng hơn.