Lào thúc đẩy đầu tư xây Dự án hạ tầng đường ống dẫn xăng dầu Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại kỳ họp Chính phủ Lào mở rộng lần thứ nhất năm 2026 diễn ra mới đây, Chính phủ Lào đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu mô hình đầu tư Dự án Cơ sở hạ tầng đường ống dẫn xăng dầu từ Việt Nam về Lào theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Về kế hoạch công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Chính phủ Lào và chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030); Nghị quyết về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 177/QH của Quốc hội về việc thông qua định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2026; Nghị định số 08/CP của Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ và phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách nhà nước và kế hoạch tiền tệ năm 2026.

Các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, trong đó đặc biệt chú trọng giải quyết các khó khăn về kinh tế-tài chính; duy trì ổn định tiền tệ-tỷ giá hối đoái; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu; quản lý giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt và kiểm soát lạm phát không để tăng cao; tập trung giải quyết các hiện tượng tiêu cực và các vấn đề khác theo 12 nhóm nhiệm vụ lớn.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy và phát triển sản xuất trong nước để thay thế nhập khẩu đối với các lĩnh vực sản xuất có tiềm năng, như lương thực, giống cây trồng, thức ăn gia súc, phân bón hữu cơ và phân bón hóa học; thúc đẩy sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, đồng thời bảo đảm về số lượng, chất lượng và năng lực cạnh tranh; chú trọng quản lý giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày phù hợp với tình hình kinh tế thực tế; thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) lớn mạnh bằng việc tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng kích cầu kinh tế, phân bổ nguồn vốn và các quỹ tài chính một cách hiệu quả; tiếp tục điều chỉnh, tinh gọn các công ty nhập khẩu xăng dầu và công ty nhập khẩu ôtô, tạo thuận lợi cho công tác quản lý; khuyến khích sử dụng xe điện, sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là thúc đẩy các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng sẽ tiếp tục giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản lậu, khai thác vàng sa khoáng trái phép và khai thác gỗ bất hợp pháp./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác năng lượng và triển khai các nhiệm vụ cấp cao Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác công thương và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng như điện, than và xăng dầu.