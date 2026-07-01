Trung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới

Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) cho biết nước này hiện có khoảng 99.000 điểm cung cấp dịch vụ điện trên cả nước, đội ngũ hơn 560.000 nhân viên ngành điện lực và số lượng khách hàng sử dụng điện đứng đầu thế giới.

Hệ thống cung cấp điện tiếp tục được mở rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2025, chính sách “3 không” gồm không phải đến trực tiếp, không cần phê duyệt và không phải đầu tư chi phí đấu nối được mở rộng đối với các tổ chức kinh tế tư nhân có công suất đấu nối đến 160 kW, giúp người sử dụng tiết kiệm hơn 40 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 5,9 tỷ USD) chi phí đầu tư. Đồng thời, 44 thành phố đã nâng tiêu chuẩn công suất đấu nối điện áp thấp lên 200 kW.

Bên cạnh đó, chương trình “3 tiết kiệm” gồm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đã hỗ trợ hơn 14.900 dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào vận hành, đồng thời giúp người sử dụng tiết kiệm thêm trên 30 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,43 tỷ USD) chi phí đầu tư.

Ngoài ra, việc bảo đảm điện phục vụ dân sinh tiếp tục được tăng cường, với khoảng 17.000 khu dân cư trước đây sử dụng hệ thống cấp điện ngoài lưới đã được chuyển sang sử dụng điện do doanh nghiệp điện lực trực tiếp cung cấp, giúp khoảng 7,8 triệu hộ dân tiếp cận nguồn điện ổn định và minh bạch hơn.

Tại khu vực nông thôn, Trung Quốc đã xây dựng gần 66.000 điểm hỗ trợ đấu nối điện, đồng thời triển khai các mô hình dịch vụ như đăng ký cấp điện bằng mã QR và chia sẻ nguồn điện. Hiện tỷ lệ xử lý các thủ tục điện trực tuyến đạt trên 97%, với khoảng 570 triệu tài khoản đăng ký trên các nền tảng dịch vụ số của ngành điện.

Đối với nhu cầu sạc xe đạp điện, trong năm 2025, ngành điện lực đã cung cấp dịch vụ đấu nối miễn phí theo chính sách “3 không” cho hơn 210.000 điểm sạc tại trên 70.000 khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn cho phương tiện giao thông xanh.

Theo NEA, năm 2026 là năm đầu tiên Trung Quốc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và cũng là giai đoạn quan trọng thực hiện vòng cải cách mới về tiếp cận điện năng.

Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng lưới điện thế hệ mới, mở rộng dịch vụ từ cung cấp điện sang cung cấp các giải pháp tổng hợp về điện năng, hiệu quả năng lượng và điện xanh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, máy bay không người lái và công nghệ tự phục hồi của lưới điện nhằm nâng cao mức độ thông minh và hiệu quả của hệ thống cung cấp điện, phục vụ mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển carbon thấp./.

"Giải pháp chiến lược" để giảm áp lực lên hệ thống điện trong mùa Hè Sự chung tay tiết kiệm điện của từng doanh nghiệp và mỗi người dân chính là "nguồn năng lượng" thiết thực và hiệu quả nhất để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.