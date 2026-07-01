Giá vàng tại châu Á dao động quanh mức thấp nhất trong 7 tháng

Giá vàng giảm 1% trong phiên chiều 1/7 tại châu Á, dao động quanh mức thấp nhất trong 7 tháng của phiên trước đó, do áp lực từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao, trong khi triển vọng mờ nhạt về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran khiến lạm phát vẫn là mối lo ngại và khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp tục gia tăng.

Giá vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống 3.964,97 USD/ounce. Trong phiên trước, giá kim loại quý này đã giảm xuống 3.942,99 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Giá vàng giao tháng 8/2026 của Mỹ phiên này giảm 1,5% xuống 3.977,7 USD/ounce.

Giá vàng đã giảm phiên thứ tư liên tiếp trong tháng 6/2026 và khép lại quý 2/2026 với mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013, khi căng thẳng ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Fed tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên đã khiến vàng định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng cao hơn.

Về chính sách lãi suất của Mỹ, các nhà giao dịch đang dự báo có 67% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 tới, theo công cụ CME FedWatch.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo việc làm tháng 6/2026 của ADP, công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, dự kiến công bố vào cuối ngày 1/7, và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào ngày 2/7 để có thêm cơ sở nhận định về lộ trình lãi suất của Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khi Iran từ chối đối thoại trực tiếp với Mỹ, diễn biến đang làm giảm triển vọng về một bước đột phá ngoại giao trong thời gian ngắn.

Tại Việt Nam, chiều 1/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,3-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới áp sát mốc 4.000 USD mỗi ounce do căng thẳng Mỹ-Iran Giá vàng thế giới tiến sát mốc 4.000 USD/ounce sau khi Iran ban đầu từ chối đàm phán với Mỹ, nhưng sau đó hai bên được cho là đã nhất trí ngừng hoạt động quân sự và sẽ gặp nhau tại Doha ngày 30/6.

​