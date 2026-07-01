Chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế tại Hà Nội thu hút hơn 400 doanh nghiệp

Sáng 1/7, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, chuỗi triển lãm quốc tế gồm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 đã chính thức khai mạc, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích trưng bày hơn 15.000m2.

Đây là lần đầu tiên ba triển lãm chuyên ngành về nhựa-cao su, in ấn-bao bì và sản xuất thông minh được tổ chức đồng thời trong cùng một không gian, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, kết nối từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và các giải pháp nhà máy thông minh.

Chuỗi triển lãm do Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad phối hợp với Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong định hướng đó, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thông minh được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh mới, xúc tiến thương mại không còn chỉ dừng ở hoạt động kết nối giao thương hay mở rộng thị trường mà còn đóng vai trò thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những xu hướng phát triển mới của công nghiệp thế giới.

Đánh giá về mô hình tổ chức của sự kiện, ông Bùi Quang Hưng cho rằng: Việc kết hợp đồng thời HanoiPlas, HanoiPrintPack và Intelligent Asia Hanoi là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp hiện đại.

Đây không chỉ là sự kết hợp về quy mô mà còn tạo nên sự liên kết của toàn bộ hệ sinh thái sản xuất hiện đại, từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và các giải pháp nhà máy thông minh, góp phần thúc đẩy trao đổi công nghệ, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Đáng lưu ý, mô hình này phản ánh đúng xu hướng phát triển của công nghiệp toàn cầu, khi doanh nghiệp không còn tìm kiếm những giải pháp đơn lẻ mà hướng tới các chuỗi giá trị tích hợp, thông minh và phát triển bền vững.

Đại diện Bộ Công Thương cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức gồm Vinexad, Yorkers Trade & Marketing Service, Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng các đối tác trong và ngoài nước, trong việc xây dựng một diễn đàn quy mô quốc tế, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa ngành công nghiệp Việt Nam.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa, ông Đinh Đức Thắng- Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) nhận định: HanoiPlas 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn quan trọng nhất của ngành nhựa và cao su tại khu vực phía Bắc tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu công nghệ, thiết bị, nguyên phụ liệu tiên tiến, đồng thời tăng cường kết nối đầu tư và phát triển kinh doanh.

Theo ông Đinh Đức Thắng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, ngành nhựa và cao su vẫn giữ vai trò thiết yếu trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp.

Sản phẩm của ngành hiện diện trong hầu hết lĩnh vực từ bao bì, điện-điện tử, ôtô, y tế, xây dựng đến nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện Việt Nam có trên 6.000 doanh nghiệp ngành nhựa, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động. Năm 2025, doanh thu toàn ngành ước đạt 34,3 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp trong ngành đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải và tăng năng lực cạnh tranh để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Đây là hướng đi tất yếu để ngành nhựa Việt Nam phát triển bền vững hơn, trách nhiệm hơn và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Đinh Đức Thắng bày tỏ tin tưởng HanoiPlas 2026 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Đồng thời, Hiệp hội Nhựa Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, góp ý chính sách, truyền thông ngành, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững.

Bên cạnh HanoiPlas 2026 và HanoiPrintPack 2026, Intelligent Asia Hanoi 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam cũng trở thành điểm nhấn của chuỗi sự kiện. Triển lãm tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm gồm tự động hóa thông minh, sản xuất điện tử và PCB, cùng gia công cơ khí chính xác, giới thiệu nhiều giải pháp phục vụ xây dựng nhà máy thông minh như hệ thống điều khiển tự động, camera công nghiệp, cảm biến thông minh và các giải pháp tối ưu vận hành.

Đáng chú ý, khu gian hàng Taiwan Select Pavilion do Hiệp hội Máy móc Thành phố Đài Bắc (TMTA) tổ chức quy tụ 58 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) với 65 gian hàng, giới thiệu nhiều công nghệ mới về sản xuất thông minh, góp phần thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Song song với hoạt động trưng bày, chuỗi triển lãm còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về sản xuất thông minh, bao bì xanh, chuyển đổi số ngành điện tử, công nghệ nhựa và tiêu chuẩn phát triển bền vững. Đây được kỳ vọng sẽ là diễn đàn để doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng kết nối hợp tác và tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành sản xuất đang chuyển dịch mạnh theo hướng tự động hóa, số hóa và phát triển bền vững.

Diễn ra đến hết ngày 4/7, chuỗi triển lãm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện công nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc trong năm, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu./.

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